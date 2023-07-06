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Haberler Galeri Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar oldu? SGK düzenlemesinin detayları...

Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar oldu? SGK düzenlemesinin detayları...

"Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon farkı 17.55 olurken memurlar buna ek olarak seyyanen zam alacak. Bu noktada, evde bakım maaşı alanlar hem yeni ücretleri hem de zamlı ödemelerin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte, evde bakım maaşı sigortası ve zamlı ödemeler hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2023 13:33
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Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar oldu? SGK düzenlemesinin detayları...

Evde bakım maaşı alanlara çifte piyango! Sosyal güvencesi olmayanlar, SGK kapsamına alınacak. Evde bakım maaşından yararlananlar, Temmuz ayında ne kadar zam geleceğini araştırırken, bir müjde geldi. SGK düzenlemesine göre; sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Peki, evde bakım maaşı alanlara sigorta yapılacak mı? Zamlı evde bakım maaşı ve SGK düzenlemesinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar oldu? SGK düzenlemesinin detayları...

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI?

Evde bakım maaşı hesaplanırken bilinenin aksine asgari ücret değil memur maaş zammı belirleyici oluyor. TÜİK'in enflasyon rakamlarını duyurmasıyla beraber memurların alacağı enflasyon farkı 17.55 oldu.

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Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar oldu? SGK düzenlemesinin detayları...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise açıklamasında memura enflasyon oranında zammın yanı sıra 8077 lira seyyanen zam yapılacağını duyurdu.

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Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar oldu? SGK düzenlemesinin detayları...

Memur zammıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e geldi. 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler başlayacak. Teklifin kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla memur zamları yasal olarak kesinleşecek.

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Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar oldu? SGK düzenlemesinin detayları...

Ocak zammıyla birlikte evde bakım maaşı 4 bin 337 lira olmuştu. Henüz güncel evde bakım maaşı açıklanmadı. Evde bakım maaşına %30 zam gelmesi durumunda 1301 lira artacak ve 5 bin 638 lira olacak.