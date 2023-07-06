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Hükümet sözünü tuttu memura rekor zam! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Hükümet memur ve emekli vatandaşını yine enflasyona ezdirdmedi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur ve emekli maaş zammı açıklandı. En düşük memur maaşı yüzde 86 artışla 22 bin 17 liraya çıkarken, memura yüzde 17.55 oranındaki artışla birlikte "ilave ödeme" adıyla 8 bin 76 lira zam yapıldı. Meclis'e sunulan yasa teklifinde yer alan seyyanen zam oranı gösterge ile belirlendi.

Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:30
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Hükümet sözünü tuttu memura rekor zam! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Memur ve emeklinin beklediği maaş zammı açıklandı. En düşük memur maaşı yüzde 86 artışla 22 bin 17 liraya çıkarken, memura yüzde 17.55 oranındaki artışla birlikte "ilave ödeme" adıyla 8 bin 76 lira zam yapıldı.

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Hükümet sözünü tuttu memura rekor zam! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Yeni zamlarla birlikte kamuda çalışan uzman memur 22 bin 938 lira, uzman öğretmen 29 bin 538 lira, 4/1 öğretmen 26 bin 654 lira, polis memuru 29 bin 525 lira, profesör 48 bin 124 lira, hizmetli de 20 bin 376 lira alacak. Memur emeklileri yüzde 17.55, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 19.77 oranında yükselecek.

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Hükümet sözünü tuttu memura rekor zam! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

GÖSTERGE İLE BELİRLENDİ, VERGİ KESİNTİSİ YOK

Meclis'e sunulan yasa teklifinde yer alan seyyanen zam oranı gösterge ile belirlendi. Yeni maaş katsayısı üzerinden yapılan hesaplamayla bütün memurlara Temmuz itibariyle aylık 8 bin 138 lira ilave ödeme yapılacak. Bu ödemeden 62 lira tutasındaki damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi olmayacak.

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Hükümet sözünü tuttu memura rekor zam! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı kumu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların 6. dönem toplu sözleşme ile belirlendiği anımsatılarak, şu değerlendirmeye yer verildi:
Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 oranında artış öngörülmüştü.

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Hükümet sözünü tuttu memura rekor zam! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 19.77

Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 11.55 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17.55 oranında artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19.77 oranında artış sağlandı.