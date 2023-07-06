Hükümet sözünü tuttu memura rekor zam! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı kumu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların 6. dönem toplu sözleşme ile belirlendiği anımsatılarak, şu değerlendirmeye yer verildi:

Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 oranında artış öngörülmüştü.