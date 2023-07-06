HaberlerGaleriHükümet sözünü tuttu memura rekor zam! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
Hükümet sözünü tuttu memura rekor zam! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar
Hükümet memur ve emekli vatandaşını yine enflasyona ezdirdmedi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur ve emekli maaş zammı açıklandı. En düşük memur maaşı yüzde 86 artışla 22 bin 17 liraya çıkarken, memura yüzde 17.55 oranındaki artışla birlikte "ilave ödeme" adıyla 8 bin 76 lira zam yapıldı. Meclis'e sunulan yasa teklifinde yer alan seyyanen zam oranı gösterge ile belirlendi.
Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:25Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:30