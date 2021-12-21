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MTV 2022 hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Kim ne kadar ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranıyla birlikte 2022 yılı için hesaplandı. MTV 2022 hesaplama tablosu araç sahipleri tarafından sorgulanmaya başlandı. 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu sorusuna da arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan vergi düzenlemeleriyle birlikte 2022 MTV tablosu merak ediliyor. Aracın yaşına ve modeline göre ödenecek vergi miktarı değişiklik gösteriyor. İşte; 2022 MTV hesaplama tablosu!
Giriş Tarihi: 21.12.2021 13:06Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 13:06