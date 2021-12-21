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MTV 2022 hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Kim ne kadar ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranıyla birlikte 2022 yılı için hesaplandı. MTV 2022 hesaplama tablosu araç sahipleri tarafından sorgulanmaya başlandı. 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu sorusuna da arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan vergi düzenlemeleriyle birlikte 2022 MTV tablosu merak ediliyor. Aracın yaşına ve modeline göre ödenecek vergi miktarı değişiklik gösteriyor. İşte; 2022 MTV hesaplama tablosu!

Giriş Tarihi: 21.12.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 13:06
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MTV 2022 hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Kim ne kadar ödeyecek?

MTV 2022 hesaplama tablosu! 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini yapacak olan vatandaşlar, gelecek yıl ne kadar ödeyeceğini merak ediyor. Her yıl yeniden hesaplanan MTV ücretlerine göre; aracın modeline ve yaşına göre değişiklik yapılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan zam oranına göre; MTV 2022 hesaplama tablosu haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MTV 2022 hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Kim ne kadar ödeyecek?

MTV'de 2021 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edilmişti. Resmi Gazetede yayımlanan kararla bu oranda indirime gidildi. 2022 yılında MTV'de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

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MTV 2022 hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Kim ne kadar ödeyecek?

Geçen yıl değeri 56 bin 500 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araca 1051 TL vergi ödeyen vatandaş, 1 Ocak 2021'den sonra, değeri 70 bin 600 TL'yi aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araç için 1313 TL vergi ödeyecek.

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MTV 2022 hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Kim ne kadar ödeyecek?

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada ise "2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca 8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla söz konusu yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak üzere % 25 (yirmi beş) olarak belirlenmiştir." denildi.

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MTV 2022 hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 cc MTV ne kadar oldu? Kim ne kadar ödeyecek?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

2022 MTV: 1715 Lira