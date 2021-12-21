21 Aralık 2021, Salı
Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?
Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda yaşanan sert düşüş sonrası gözler teknoloji ürünlerine çevrildi. Teknoloji ürünlerinde fiyatların düşüp düşmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor. Döviz kuru nedeniyle bilgisayar, laptop, cep telefonu, PS5 gibi ürünleri alamayan kişiler, dolarda yaşanan düşüş sonrası fiyatların nasıl olacağını merak ediyor. Peki; bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 13:28
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