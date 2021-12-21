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Haberler Galeri Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?

Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?

Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda yaşanan sert düşüş sonrası gözler teknoloji ürünlerine çevrildi. Teknoloji ürünlerinde fiyatların düşüp düşmeyeceği merak edilen konuların başında geliyor. Döviz kuru nedeniyle bilgisayar, laptop, cep telefonu, PS5 gibi ürünleri alamayan kişiler, dolarda yaşanan düşüş sonrası fiyatların nasıl olacağını merak ediyor. Peki; bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi?

Giriş Tarihi: 21.12.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 13:28
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Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?

Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda yaşanan sert düşüş sonrası bilgisayar ve laptop gibi teknolojik aletlerde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Dolardaki sert yükselişin ardından teknolojik aletlerde büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Dolarda 6-7 TL'ye varan düşüşlerin yaşanmasının ardından gözler bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatlarına çevrildi.

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Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra düşüşe geçen döviz kurlarında düşüş devam ediyor.

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Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?

Dolar kurunun 18 TL'yi euronun 20,33'ü gördüğü sıralarda Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?

Zirvedeki kurlar bir anda düşüşe geçti. Gece saatlerinde başlayan düşüş günün ilk işlemleriyle birlikte yeniden hız kazandı ve dolar 12'nin altını gördü.

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Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?

Dolardaki her yükselişte zam yapan otomobil markaları sert düşüş sonrası fiyat güncellemelerine başladı.