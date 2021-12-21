Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda düşüş sonrası bilgisayar laptop fiyatları düştü mü?

Bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatları düşecek mi? Dolarda yaşanan sert düşüş sonrası bilgisayar ve laptop gibi teknolojik aletlerde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Dolardaki sert yükselişin ardından teknolojik aletlerde büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Dolarda 6-7 TL'ye varan düşüşlerin yaşanmasının ardından gözler bilgisayar, laptop, PS5, cep telefonu fiyatlarına çevrildi.