21 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!

Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!

Asgari ücret zammında artış yaşanmasıyla birlikte gözler emekli maaş zammına çevrilmiş durumda. Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü masada yer alan konular arasında bulunuyor. Emekli maaşlarının düşük seviyede kalması nedeniyle, maaşı düşük kalan vatandaşlara seyyanen zam gündeme geldi. Asgari ücrete yüzde 50.5 seviyesinde tarihi bir zam yapılmıştı. Bu zammın ardından yaklaşık 13.5 milyon emekli de maaşlarında düzenleme bekliyor. İşte; emekliler için yeni yılda uygulanması beklenen zam formülü!

Giriş Tarihi: 21.12.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 12:16
  • 1
  • 15
Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!

Emekli maaş zammında enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaş alan emeklilere seyyanen zam geliyor. Yaklaşık 13.5 milyon emekli vatandaş, yeni yılda enflasyon oranlarına göre zam alacak. Ancak asgari ücrete yüzde 50.5 seviyesinde tarihi bir zammın yapılmasının ardından, emeklilerin de seyyanen zam talebi bulunuyor. Düşük maaşlılar bu zamla rahat bir nefes alacak ve emekli maaşları neredeyse yüzde 40 artış yaşamış olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!

Asgari ücrette yüzde 50.5'lik tarihi artıştan sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında da düzenleme için düğmeye basıldı.

  • 3
  • 15
Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde "fevkalade" bir artış yapılması planlanıyor. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.

  • 4
  • 15
Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!

Üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde.

  • 5
  • 15
Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!

SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.