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Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!
Asgari ücret zammında artış yaşanmasıyla birlikte gözler emekli maaş zammına çevrilmiş durumda. Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü masada yer alan konular arasında bulunuyor. Emekli maaşlarının düşük seviyede kalması nedeniyle, maaşı düşük kalan vatandaşlara seyyanen zam gündeme geldi. Asgari ücrete yüzde 50.5 seviyesinde tarihi bir zam yapılmıştı. Bu zammın ardından yaklaşık 13.5 milyon emekli de maaşlarında düzenleme bekliyor. İşte; emekliler için yeni yılda uygulanması beklenen zam formülü!
Giriş Tarihi: 21.12.2021 12:15Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 12:16