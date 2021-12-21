Enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaşlara seyyanen zam geliyor!

Emekli maaş zammında enflasyon artı yüzde 25 zam formülü! Gözler emekli maaş zammında! Düşük maaş alan emeklilere seyyanen zam geliyor. Yaklaşık 13.5 milyon emekli vatandaş, yeni yılda enflasyon oranlarına göre zam alacak. Ancak asgari ücrete yüzde 50.5 seviyesinde tarihi bir zammın yapılmasının ardından, emeklilerin de seyyanen zam talebi bulunuyor. Düşük maaşlılar bu zamla rahat bir nefes alacak ve emekli maaşları neredeyse yüzde 40 artış yaşamış olacak.