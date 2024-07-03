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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti kaç lira?

Memur maaşlarına yapılan zammın yanı sıra kıdem tazminatı tavanı da önemli bir değişiklik gösteriyor. Her yıl iki kez memur maaşlarına yapılan düzenlemeler doğrultusunda kıdem tazminatı tavan ücreti de güncellenmekte. Bu yılın ilk yarısında açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte kıdem tazminatı tavanında beklenen değişiklikler merak konusu oldu. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 kıdem tazminatı tavan ücreti kaç lira? İşte detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 10:26 Güncelleme: 03.07.2024 10:49
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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti kaç lira?

Bugün 3 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, 35 bin 58 lira olarak bilinen kıdem tazminatı tavanı artık yeni rakamlarla güncelleniyor.

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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti kaç lira?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Şu anda 35 bin 58 lira olan kıdem tazminatı tavanı, bugün 6 aylık enflasyon verisi sonrası yeniden belirlendi.

Yeni kıdem tazminatı 41 bin 828 TL oldu.

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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti kaç lira?

Bu tarihten itibaren emeklilik veya diğer nedenlerle işten ayrılan çalışanların alacakları tazminat miktarları, yeni tavan ücret üzerinden hesaplanacak.

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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti kaç lira?

KIDEM TAZMİNATI TAVANININ BELİRLENME SÜRECİ

Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş artışlarına endeksli olarak her altı ayda bir güncellenmektedir. Bu tavan Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri için ayrı ayrı belirlenir.

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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 kıdem tazminatı tavan ücreti kaç lira?

Güncel tavan ücreti, son dönemde 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak kayıtlara geçmişti.