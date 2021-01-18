18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan illerin listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak verilen evde bakım maaşına 2021 Ocak ayı itibarıyla zam geldi. Zamlı aylıkları almaya hazırlanan vatandaşlar, ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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