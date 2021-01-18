18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar? e-Devlet sorgulama ekranı!

18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan illerin listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak verilen evde bakım maaşına 2021 Ocak ayı itibarıyla zam geldi. Zamlı aylıkları almaya hazırlanan vatandaşlar, ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 09:40
  • 1
  • 12
18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar? e-Devlet sorgulama ekranı!

18 Ocak evde bakım maaşı hangi illere yattı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım maaşının ocak ayı ödemeleri başladı. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, bu ayın bakım aylığının hangi illere yatırıldığını araştırıyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki, 18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım parası yatan iller güncel liste ve sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar? e-Devlet sorgulama ekranı!

18OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

18Ocak 2021 Pazartesi tarihi itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller güncel liste şu şekilde:

Tokat, Bilecik, Uşak, Mersin, Konya, Van, Manisa, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Aksaray, Şırnak, Sakarya, Zonguldak, Samsun, Karabük, Ordu, Diyarbakır, Bolu, Aydın, Kırklareli, Antalya, Isparta, Hatay, Afyonkarahisar, Kocaeli, İzmir, Bursa, Adana, Edirne, Kars, Muğla, Düzce, Erzincan, Niğde.

  • 3
  • 12
18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar? e-Devlet sorgulama ekranı!

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde hasta ve yaşlı yakınına bakanlara ödenen maaşlara uygulanan zam oranı, memur ve memur emeklilerinin zamlarına paralel olarak yüzde 7.36 oranında oldu. 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükseldi.

  • 4
  • 12
18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yatırılıyor.

  • 5
  • 12
18 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 evde bakım maaşı ne kadar? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)