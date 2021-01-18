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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 18 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak emekli maaşı ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? 18 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak emekli maaşı ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak?
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 8,36 artış sağlandı. Ocak ayının yavaş yavaş sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde maaşların hangi tarihte yatacağı araştırılmaya başlandı. 2000'den önce emekli olan SSK'lılara en az 2.419 lira ödenecek. Peki, 18 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak emekli maaşı ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.01.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 11:01
18 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? Aralık enflasyonunun açıklanması ile birlikte 6 aylık oran belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alacak. Memur emeklileri ise yüzde 3+4.36 zam alacak. Yaklaşık 10 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş ödeme takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, 18 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak emekli maaşı ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını bu ay hesaplarında görecekler. Ayın 18'inden itibaren yatırılacak maaşlar zamlı olacak. SSK emeklilerinin zamlı maaşları 18-26 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak.
MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Mmur emeklileri maaşlarını erken aldılar. O yüzden zam yansıtılmadı. Onların zam farkları da bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak bir takvim ile duyurulacak.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,