18 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? Aralık enflasyonunun açıklanması ile birlikte 6 aylık oran belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alacak. Memur emeklileri ise yüzde 3+4.36 zam alacak. Yaklaşık 10 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş ödeme takvimi merak edilmeye başlandı. Peki, 18 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK Bağ-Kur 2021 Ocak emekli maaşı ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...