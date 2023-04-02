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Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran bir açıklama: Birkaç haftaya göreceksiniz, tam anlamıyla neler yaptığını

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Teknoloji Hamlesi' güçlenerek büyüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Demir, "Birkaç haftaya göreceksiniz, tam anlamıyla neler yaptığını" dedi.

Giriş Tarihi: 02.04.2023 14:26
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Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran bir açıklama: Birkaç haftaya göreceksiniz, tam anlamıyla neler yaptığını

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir TV programında Türk Savunma Sanayiisinin inceleri Milli Muharip Uçak, KIZILELMA, ANKA 3, HÜRJET, AKINCI, BAYRAK TB3 hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

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Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran bir açıklama: Birkaç haftaya göreceksiniz, tam anlamıyla neler yaptığını

İsmail Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Teknolojiyi kendimizin geliştirmemizden başka çare yok. Biz kimseden destek almak istemiyoruz gibi değil. Eğer kazan kazan durumu varsa bunu da yaparız. Genelde kendimizin geliştirmesinin en fazla kullanılan yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

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Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran bir açıklama: Birkaç haftaya göreceksiniz, tam anlamıyla neler yaptığını

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI

Milli Muharip uçağında uçuş hariç testleri yapılabilecek durumda. Bir kaç haftaya göreceksiniz, tam anlamıyla neler yaptığını. Uçuş emniyeti her şeyden önce geliyor, tüm testlerden geçmesi gerekiyor o nedenle acele etmiyoruz. 2024-2025 demiştik.

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Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran bir açıklama: Birkaç haftaya göreceksiniz, tam anlamıyla neler yaptığını

KIZILELMA

Uçmak sadece uçmak değil, çeşitli bölmeler var, çeşitli irtifalar var. Uçağınızın neler yapabileceğini görmeniz lazım, performansların uçuş sırasında safha safha gerçekleşmesini bekliyoruz. Yüksek irtifa, manevralar hepsinin verileri toplanacak. Burada da aşamalar yapılıyor ve bize sonuç söyleniyor. Jet motorlu bir İHA bu, tabi hız parametreleri çok önemli. Hızı, gerekirse hava muharebesine girebilmesi, 5. nesil bazı uçakların kabiliyetleri yapabilmesi gibi özellikleri taşıyacak.

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Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran bir açıklama: Birkaç haftaya göreceksiniz, tam anlamıyla neler yaptığını

ANKA 3

Sürpriz olarak hazırladık, o da hazırlıklarını sürdürüyor. Bu tip uçakların pilotajı da farklı, epey eğitimli olmaları gerekiyor. Anka-3 düşük radar görünürlüğü ile öne çıkıyor.

Bizi ziyarete gelen yabancı misafirler başta olmak üzere, bazıları yarım saat oyalanıp koyduğumuz platformların maketlerini inceliyorlar.