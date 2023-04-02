Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran bir açıklama: Birkaç haftaya göreceksiniz, tam anlamıyla neler yaptığını

ANKA 3

Sürpriz olarak hazırladık, o da hazırlıklarını sürdürüyor. Bu tip uçakların pilotajı da farklı, epey eğitimli olmaları gerekiyor. Anka-3 düşük radar görünürlüğü ile öne çıkıyor.

Bizi ziyarete gelen yabancı misafirler başta olmak üzere, bazıları yarım saat oyalanıp koyduğumuz platformların maketlerini inceliyorlar.