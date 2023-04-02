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Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran bir açıklama: Birkaç haftaya göreceksiniz, tam anlamıyla neler yaptığını
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Teknoloji Hamlesi' güçlenerek büyüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Milli Muharip Uçak için heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Demir, "Birkaç haftaya göreceksiniz, tam anlamıyla neler yaptığını" dedi.