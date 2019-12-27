MSB duyurdu! Bedelli askerlik 2020 Ocak, Şubat, Mart celp tarihleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik celp dönemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçlarının e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacağı belirtildi. Bakanlık, bedelli askerlik ödemeleri konusunda da hatırlatmada bulundu. Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir." denildi.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 14:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





