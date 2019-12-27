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MSB duyurdu! Bedelli askerlik 2020 Ocak, Şubat, Mart celp tarihleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik celp dönemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçlarının e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacağı belirtildi. Bakanlık, bedelli askerlik ödemeleri konusunda da hatırlatmada bulundu. Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir." denildi.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 14:22
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MSB duyurdu! Bedelli askerlik 2020 Ocak, Şubat, Mart celp tarihleri ne zaman açıklanacak?

Yeni bedelli askerlik sistemiyle 1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek. İşte başvurular sonrasında Şubat 2020 sınıflandırma döneminin sonuçlarına dair detaylar…

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MSB duyurdu! Bedelli askerlik 2020 Ocak, Şubat, Mart celp tarihleri ne zaman açıklanacak?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı: "Ocak, Şubat ve Mart 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin, Şubat 2020 sınıflandırma dönemi sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden 24 Ocak 2020 tarihinde duyurulacaktır.

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MSB duyurdu! Bedelli askerlik 2020 Ocak, Şubat, Mart celp tarihleri ne zaman açıklanacak?

Söz konusu vatandaşlarımız sevk evraklarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden alabilecektir. Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

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MSB duyurdu! Bedelli askerlik 2020 Ocak, Şubat, Mart celp tarihleri ne zaman açıklanacak?

Bu kapsamda bedelli askerlik temel eğitimine tabi tutulacak yükümlülerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birlikleri 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır."

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MSB duyurdu! Bedelli askerlik 2020 Ocak, Şubat, Mart celp tarihleri ne zaman açıklanacak?