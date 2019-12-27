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Altın fiyatları rekora gidiyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatlarında çılgın yükseliş sürüyor. Haftanın son işlem gününde öğle saati itibarıyla yükseliş daha da hız kazandı. Gram altın 290 TL'ye dayanırken, çeyrek altın 470 TL'yi aştı. Tam altın ise 1882 TL'nin üstünde işlem görüyor. Altın Ons fiyatı ise 1510 dolar bandında hareket ediyor. Altındaki yükseliş sonrası vatandaşlar yoğun şekilde fiyat listesini araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, tam altın ne kadar? Bilezik gram fiyatı kaç TL? Altın fiyatları yüselişe devam edecek mi? İşte günün altın fiyatları ve detayları...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 13:34
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Altın fiyatları rekora gidiyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatları haftanın son işlem günü olan 27 Aralık Cuma gününde sert şekilde yükselmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcının yakın takibinde. Gram altın 290 TL'ye dayanırken, çeyrek altın 475 TL'yi zorlamaya başladı. Tam altın ise 1900 TL'ye göz kırpıyor. Ons Altın fiyatı da yılın en yüksek seviyelerinden birinde. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Bilezik gram fiyatı ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, tam altın, yarım altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları rekora gidiyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

ALTIN FİYATLARI ZİRVEYE KOŞTU

Haftanın son işlem gününde altının yükselişi sürüyor. Spot altın gram fiyatı 13.20 itibarıyla 289 TL'yi aştı.
Ons Altın 1510 dolar seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 475 TL'ye doğru ilerleyişini sürdürürken, tam altın 1882 TL'nin üzerinde. İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları rekora gidiyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK

GRAM ALTIN FİYATI
288,47
288,69
%0,36

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Altın fiyatları rekora gidiyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
289,15
289,21
%0,31

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Altın fiyatları rekora gidiyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.509,66
1.509,81
%0,02