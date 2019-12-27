Altın fiyatları rekora gidiyor! Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?

Altın fiyatlarında çılgın yükseliş sürüyor. Haftanın son işlem gününde öğle saati itibarıyla yükseliş daha da hız kazandı. Gram altın 290 TL'ye dayanırken, çeyrek altın 470 TL'yi aştı. Tam altın ise 1882 TL'nin üstünde işlem görüyor. Altın Ons fiyatı ise 1510 dolar bandında hareket ediyor. Altındaki yükseliş sonrası vatandaşlar yoğun şekilde fiyat listesini araştırıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, tam altın ne kadar? Bilezik gram fiyatı kaç TL? Altın fiyatları yüselişe devam edecek mi? İşte günün altın fiyatları ve detayları...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 13:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





