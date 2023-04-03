HaberlerGaleriİkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...
İkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...
"İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçilerine ödenen ikramiyelerin 2. bölümü için takvim belli oldu. Emekli ve memurun yanında kamu işçileri de Nisan ayını kazançlı çıkacak. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Peki, İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...