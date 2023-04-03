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Haberler Galeri İkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...

İkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...

"İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçilerine ödenen ikramiyelerin 2. bölümü için takvim belli oldu. Emekli ve memurun yanında kamu işçileri de Nisan ayını kazançlı çıkacak. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Peki, İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 21:14 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 21:14
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İkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...

" İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? 4D kamu işçisi ikramiyeler ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nisan, emeklilerin yanı sıra kamu işçileri için de ikramiye ayı olacak. 700 bini aşkın kamu işçisi bu ay 13 günlük ikramiye (ilave tediye) ödemesi alacak. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. Peki, İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...

Nisan, emeklilerin yanı sıra kamu işçileri için de ikramiye ayı olacak. 700 bini aşkın kamu işçisi bu ay 13 günlük ikramiye (ilave tediye) ödemesi alacak. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.

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İkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...

Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 27 Ocak'ta ödenmişti. İkinci 13 günlük bölümü 14 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

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İkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...

HERKESE FARKLI TUTAR ÖDENECEK

Ödemeler maaşa göre değişecek. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 3 bin 100 lira olacak.

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İkramiye zamanı geldi çattı! İlave tediye ödemeleri 2. taksit ne zaman ödenecek 2023? Net-Brüt hesabı yapıldı! 3.100 TL...

Maaşı brüt 15 bin olan işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verilecek. Kamu işçilerinin yılın ikinci yarısında alacağı 26 günlük ikramiyenin takvimi ise Temmuz'da belli olacak.