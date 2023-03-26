MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!

MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Alımların ne zaman başlayacağına ve aranan şartlara ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Ancak MSB personel alımlarının 2 Nisan'da gerçekleşecek olan MSÜ sınavının ardından başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.