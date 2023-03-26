HaberlerGaleriMSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!
MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!
Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılı içerisinde toplam 30 bin 62 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından verilen müjde heyecanlandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında istihdam edilmek isteyen adaylar detaylarını araştırmaya başladı. Peki MSB personel alımı başladı mı ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...