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Haberler Galeri MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!

MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!

Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılı içerisinde toplam 30 bin 62 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından verilen müjde heyecanlandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında istihdam edilmek isteyen adaylar detaylarını araştırmaya başladı. Peki MSB personel alımı başladı mı ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 11:40
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MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!

MSB personel alımına ilişkin detaylar gündemdeki yerini aldı. Bakan Akar tarafından verilen müjde doğrultusunda 2023 yılı içerisinde MSB bünyesinde 30 bin 62 personel alımı gerçekleştirilecek. Detaylara ilişkin araştırmalar yapılırken adaylar başvuru tarihlerine ulaşmaya çalışıyor. Peki MSB personel alımı başladı mı ne zaman? Başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!

MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Alımların ne zaman başlayacağına ve aranan şartlara ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Ancak MSB personel alımlarının 2 Nisan'da gerçekleşecek olan MSÜ sınavının ardından başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.

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MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!

ALIM YAPILACAK BRANŞAR NELER?

Konuya ilişkin Bakan Akar, "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor.

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MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!

Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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MSB 30 bin 62 personel alımı 2023 | Başvuruları başladı mı, ne zaman? Şartları neler? Subay, astsubay, devlet memuru, işçi... Kontenjan ve branşlar!

Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık.