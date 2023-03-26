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Haberler Galeri Tarım Kredi MARKET Mart İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Anne babalar dikkat! Bebek bezinde %12 düşüş! ÇAY 69.90, Hurma 16,90 TL!

Tarım Kredi MARKET Mart İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Anne babalar dikkat! Bebek bezinde %12 düşüş! ÇAY 69.90, Hurma 16,90 TL!

Tarım Kredi Marketlerde indirimler devam ediyor. Mart ayı indirimli ürün listesi güncellenirken vatandaşlar listeye ulaşmaya çalışıyor. Ramazan ayında da enflasyona karşı vatandaşın yanında olan Tarım Kredi Marketler de anne ve babaları heyecanlandıran kampanya geldi. Bebek bezinde %12 indirim sağlanırken çay, tuvalet kağıdı, meşrubat, hurma gibi pek çok ürünün de fiyatı düştü. Peki Tarım Kredi Market güncel indirimli ürün listesinde neler var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 11:25
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Tarım Kredi MARKET Mart İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Anne babalar dikkat! Bebek bezinde %12 düşüş! ÇAY 69.90, Hurma 16,90 TL!

Tarım Kredi Market indirimli fiyat ve ürün listesine ulaşmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında araştırmaya başladı. Mart ayının sonuna gelirken indirim tufanı hala sürüyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde temel gıdadan, temizlik malzemesine kadar birçok ürüne gelen indirimlerde listeye yeniler eklendi. İşte mart ayı indirimli ürün listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi MARKET Mart İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Anne babalar dikkat! Bebek bezinde %12 düşüş! ÇAY 69.90, Hurma 16,90 TL!

Tereyağı 109 TL

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Tarım Kredi MARKET Mart İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Anne babalar dikkat! Bebek bezinde %12 düşüş! ÇAY 69.90, Hurma 16,90 TL!

Milka fındıklı 19,90 TL

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Tarım Kredi MARKET Mart İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Anne babalar dikkat! Bebek bezinde %12 düşüş! ÇAY 69.90, Hurma 16,90 TL!

Milka çilek 19,90 TL

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Tarım Kredi MARKET Mart İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Anne babalar dikkat! Bebek bezinde %12 düşüş! ÇAY 69.90, Hurma 16,90 TL!

Milka çikolata rüyası 19,90 TL