Tarım Kredi MARKET Mart İNDİRİMLERİNDE YOK YOK! Anne babalar dikkat! Bebek bezinde %12 düşüş! ÇAY 69.90, Hurma 16,90 TL!

Tarım Kredi Marketlerde indirimler devam ediyor. Mart ayı indirimli ürün listesi güncellenirken vatandaşlar listeye ulaşmaya çalışıyor. Ramazan ayında da enflasyona karşı vatandaşın yanında olan Tarım Kredi Marketler de anne ve babaları heyecanlandıran kampanya geldi. Bebek bezinde %12 indirim sağlanırken çay, tuvalet kağıdı, meşrubat, hurma gibi pek çok ürünün de fiyatı düştü. Peki Tarım Kredi Market güncel indirimli ürün listesinde neler var?