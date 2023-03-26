Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları... KPSS şartı aranıyor mu? Kontenjan ve branşlar

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başladı mı, ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Bakanlık bünyesinde işe girerek kariyer sahibi olmayı hedefleyen adaylar başvuru tarihlerine ve şartlarına ulaşmaya çalışıyor. Peki Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman? KPSS şartı aranıyor mu, kimler başvurabilir? Kontenjan ve branşlar açıklandı mı?