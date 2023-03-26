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Haberler Galeri Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları... KPSS şartı aranıyor mu? Kontenjan ve branşlar

Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları... KPSS şartı aranıyor mu? Kontenjan ve branşlar

Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. 18 bin 305 personel alımını duyurulmasıyla birlikte istihdam edilmek isteyenler başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Bakan Bekir Bozdağ alımların Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleşeceğini açıkladı. Peki Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman? KPSS şartı aranıyor mu, kimler başvurabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:28
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Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları... KPSS şartı aranıyor mu? Kontenjan ve branşlar

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başladı mı, ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. Bakanlık bünyesinde işe girerek kariyer sahibi olmayı hedefleyen adaylar başvuru tarihlerine ve şartlarına ulaşmaya çalışıyor. Peki Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman? KPSS şartı aranıyor mu, kimler başvurabilir? Kontenjan ve branşlar açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları... KPSS şartı aranıyor mu? Kontenjan ve branşlar

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Alıma ilişkin ilanların ise ilerleyen günlerde yayımlanacağını bildirdi.

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Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları... KPSS şartı aranıyor mu? Kontenjan ve branşlar

KONTENJAN SAYISI KAÇ?

Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.

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Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları... KPSS şartı aranıyor mu? Kontenjan ve branşlar

ALIMLAR HANGİ MESLEK GRUPLARINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

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Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları... KPSS şartı aranıyor mu? Kontenjan ve branşlar

Yapılan açıklamaya göre;

*Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229