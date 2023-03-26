26 Mart 2023, Pazar
Adalet Bakanlığı 18.305 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri ve şartları... KPSS şartı aranıyor mu? Kontenjan ve branşlar
Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. 18 bin 305 personel alımını duyurulmasıyla birlikte istihdam edilmek isteyenler başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Bakan Bekir Bozdağ alımların Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleşeceğini açıkladı. Peki Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman? KPSS şartı aranıyor mu, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 26.03.2023 12:28
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9