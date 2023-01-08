MSB 2023 memur alımı başvuru şartları neler? MSB 196 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Memur, Bahçıvan, Aşçı... İşte kontenjan ve branşlar
MSB 196 memur alımı başvuru şartları neler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ilanın detaylarına ulaşmaya çalışıyor. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde memur, bahçıvan, mühendis, aşçı gibi çeşitli branşlarda alım gerçekleştirilecek. Peki MSB memur alımı başvuru şartları neler? MSB memur alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.01.2023
15:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
16:01
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) en az lise mezunu 196 memur alımı yapacağını duyurdu. MSB bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında "MSB memur alımı başvuru şartları neler?", "MSB memur alımı başvuruları ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
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MSB MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular 29 Aralık 2022 - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak 'Tercih Yap' ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra 'Tercihlerimi Göster' butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.
MSB 196 MEMUR ALIMI ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,