HaberlerGaleri10 büyük keşiften biri: Gabar Dağı! 12 milyar dolarlık rezerv: Havadan görüntülendi
10 büyük keşiften biri: Gabar Dağı! 12 milyar dolarlık rezerv: Havadan görüntülendi
Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) yürütülen petrol üretim çalışmaları havadan görüntülendi. Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, "Petrolün bulunmasıyla son bir yılda arazilerimiz değer kazandı. Örneğin 10 bin olan dönüm bedeli şu an 30 bin lira oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 06.01.2023 16:01Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 16:17