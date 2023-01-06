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10 büyük keşiften biri: Gabar Dağı! 12 milyar dolarlık rezerv: Havadan görüntülendi

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) yürütülen petrol üretim çalışmaları havadan görüntülendi. Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, "Petrolün bulunmasıyla son bir yılda arazilerimiz değer kazandı. Örneğin 10 bin olan dönüm bedeli şu an 30 bin lira oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 06.01.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 16:17
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10 büyük keşiften biri: Gabar Dağı! 12 milyar dolarlık rezerv: Havadan görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 2022'de Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.

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10 büyük keşiften biri: Gabar Dağı! 12 milyar dolarlık rezerv: Havadan görüntülendi

Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği bölgede, petrol üretimi hummalı şekilde devam ediyor.

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10 büyük keşiften biri: Gabar Dağı! 12 milyar dolarlık rezerv: Havadan görüntülendi

Terörden temizlenen Gabar Dağı eteklerindeki Akçay ve Kayaboyun köylerinin bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalar helikopterden görüntülendi.

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10 büyük keşiften biri: Gabar Dağı! 12 milyar dolarlık rezerv: Havadan görüntülendi

"PETROL İLE ARAZİLERİMİZ DEĞER KAZANDI"

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, "Petrolün bulunmasıyla son 1 yılda arazilerimiz değer kazandı. Örneğin 10 bin olan dönüm bedeli şu an 30 bin lira oldu." dedi.

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10 büyük keşiften biri: Gabar Dağı! 12 milyar dolarlık rezerv: Havadan görüntülendi

Köy halkının çok sevinçli olduğunu belirten Vural, "Yıllardır çok huzursuz bir ortamda yaşadılar. Petrol onlara umut oldu.

Çocuklarımız eskiden top tüfek seslerinden yataklarından ağlayarak uyanıyorlardı. Şimdi ise gayet mutlu ve huzurluyuz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz." diye konuştu.