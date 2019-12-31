mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama! 5, 10, 100 bin TL, 1, 8, 80 milyon TL ödül kazanan rakamlar...

mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama! Milyonlarca vatandaş yeni umutlar, yeni hayaller için Milli Piyango 2020 yılbaşı biletlerine hücum etti. Biletler kapış kapış satılırken beklenen gün nihayet geldi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için deneme yapıldı. İkramiyelerin dağıtımı için yapılacak çekilişler ise saat 15.00'te başladı. Çekilişler ile 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL, 1 milyon TL ve 8 milyon TL sahiplerini buluyor. Günün son çekilişi ise Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi için yapılacak. 80 milyon TL'lik dev çekiliş sonrası 1,2 ya da 4 kişinin hayatı değişecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişleri anbean ahaber.com.tr'de olacak. Kazanan rakamları, mpi.gov.tr bilet sorgulama ekranını haberimizdeki içerikler ve bağlantılar aracılığı ile görebilirsiniz. İşte mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama ekranı 5, 10, 100 bin TL, 1, 8, 80 milyon TL ödül kazanan talihli rakamlar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





