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mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama! 5, 10, 100 bin TL, 1, 8, 80 milyon TL ödül kazanan rakamlar...

mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama! Milyonlarca vatandaş yeni umutlar, yeni hayaller için Milli Piyango 2020 yılbaşı biletlerine hücum etti. Biletler kapış kapış satılırken beklenen gün nihayet geldi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için deneme yapıldı. İkramiyelerin dağıtımı için yapılacak çekilişler ise saat 15.00'te başladı. Çekilişler ile 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL, 1 milyon TL ve 8 milyon TL sahiplerini buluyor. Günün son çekilişi ise Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi için yapılacak. 80 milyon TL'lik dev çekiliş sonrası 1,2 ya da 4 kişinin hayatı değişecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişleri anbean ahaber.com.tr'de olacak. Kazanan rakamları, mpi.gov.tr bilet sorgulama ekranını haberimizdeki içerikler ve bağlantılar aracılığı ile görebilirsiniz. İşte mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama ekranı 5, 10, 100 bin TL, 1, 8, 80 milyon TL ödül kazanan talihli rakamlar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:14
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mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama! 5, 10, 100 bin TL, 1, 8, 80 milyon TL ödül kazanan rakamlar...

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 15.00 itibarıyla başladı. Teselli ikramiyeleri ile başlayan çekilişte, 5 bin tL, 10 bin TL, 100 bin TL, 1 milyon TL, 8 milyon TL ödülleri kazanan rakamlar belli olmaya başladı. MPİ, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye dahil 436 milyon TL ödül dağıtacak. 1 kişi 8 milyon, 10 kişi 1 milyon, 30 kişi 100 bin TL, 100 kişi 10 bin TL, 200 kişi 5 bin TL ödül kazanacak. İşte mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama ekranı ve 5, 10, 100 bin TL, 1, 8, 80 milyon TL ödül kazanan rakamlar...

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama! 5, 10, 100 bin TL, 1, 8, 80 milyon TL ödül kazanan rakamlar...

MİLLİ PİYANGO 436 MİLYON TL İKRAMİYE DAĞITACAK

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını söylemişti.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama! 5, 10, 100 bin TL, 1, 8, 80 milyon TL ödül kazanan rakamlar...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama! 5, 10, 100 bin TL, 1, 8, 80 milyon TL ödül kazanan rakamlar...

İŞTE 8 MİLYON TL İSABET EDEN RAKAMLAR...

Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak...

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mpi.gov.tr Milli Piyango 2020 yılbaşı bileti sorgulama! 5, 10, 100 bin TL, 1, 8, 80 milyon TL ödül kazanan rakamlar...

İŞTE 1 MİLYON TL İSABET EDEN RAKAMLAR...

Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak...