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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL isabet eden rakamlar! 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi dudak uçuklatan cinsten. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen dev ikramiye tam 80 milyon TL. Bu rakamın dışında da 356 milyon TL ödeme yapılacak. Toplamda 436 milyon TL yılbaşı ikramiyesi olarak dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi çekilişe saat 15.00 itibarıyla başladı. Çekilişlerde 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. 10 adet 1 milyon TL en çok hayal edilen rakamlar arasında yer alıyor. 10 şanslı vatandaşın kim olduğu merak konusu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL isabet eden rakamlar hangileri? İşte 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:14
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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL isabet eden rakamlar! 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL isabet eden rakamlar! 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

MPİ YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK, BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye için saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak. Büyük ikramiye en geç 21.00'de belli olacak. Büyük ikramiye isabet eden bilet sahibi 2 Ocak'tan itibaren ikramiyesini alabilecek.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL isabet eden rakamlar! 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 15.00 itibarıyla başladı. Çekilişlerin başlamasıyla büyük ikramiye öncesi heyecan zirve noktasına ulaştı. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye ile birlikte 436 milyon TL'lik ücreti dağıtıyor. 2020 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi tam 80 milyon TL... 80 milyon TL'nin dışında ise 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Büyük ikramiye yılbaşına saatler kala sahibini bulacak, diğer ikramiyeler ise sırasıyla sahiplerini bulmaya başladı. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak sizlere kazanan rakamları anbean duyuruyoruz. Haberimizdeki linkler aracılığı ile de biletinizi kolayca sorgulayabilirsiniz. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL isabet eden rakamlar hangileri? İşte 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı İşte Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL isabet eden rakamlar! 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

İŞTE 1 MİLYON TL İSABET EDEN RAKAMLAR...

Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak...

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL isabet eden rakamlar! 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ikramiye kazanamayan vatandaşları her zaman olduğu gibi amorti rakamları teselli edecek. Amorti isabet eden vatandaşlar bilet paralarını kurtarmış olacak. Amorti rakamları saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak büyük çekilişin ardından belli olacak. Amorti ücretleri MPİ bayilerinden ve MPİ yetkili satıcılarından alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO 2020 KAZANAN NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ