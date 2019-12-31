Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL isabet eden rakamlar! 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 15.00 itibarıyla başladı. Çekilişlerin başlamasıyla büyük ikramiye öncesi heyecan zirve noktasına ulaştı. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye ile birlikte 436 milyon TL'lik ücreti dağıtıyor. 2020 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi tam 80 milyon TL... 80 milyon TL'nin dışında ise 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Büyük ikramiye yılbaşına saatler kala sahibini bulacak, diğer ikramiyeler ise sırasıyla sahiplerini bulmaya başladı. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak sizlere kazanan rakamları anbean duyuruyoruz. Haberimizdeki linkler aracılığı ile de biletinizi kolayca sorgulayabilirsiniz. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL isabet eden rakamlar hangileri? İşte 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı İşte Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...