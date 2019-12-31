Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL isabet eden rakamlar! 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi dudak uçuklatan cinsten. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen dev ikramiye tam 80 milyon TL. Bu rakamın dışında da 356 milyon TL ödeme yapılacak. Toplamda 436 milyon TL yılbaşı ikramiyesi olarak dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi çekilişe saat 15.00 itibarıyla başladı. Çekilişlerde 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. 10 adet 1 milyon TL en çok hayal edilen rakamlar arasında yer alıyor. 10 şanslı vatandaşın kim olduğu merak konusu. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1 milyon TL isabet eden rakamlar hangileri? İşte 2020 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:43Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:14