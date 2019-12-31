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mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…

Milli Piyango sıralı tam liste 2020 yılbaşı özel çekilişi yoğun şekilde araştırılıyor. mpi.gov.tr Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çekilişin başlamasıyla birlikte 2020 Milli Piyango sıralı tam liste merak ediliyor. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiye sahibini saat 21:00'de bulacak. Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam listeye sayfamızdan ulaşabilir ve çıkan numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları! İkramiye sahipleri tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 18:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 18:16
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mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…

2020 Milli Piyango sıralı tam liste! mpi.gov.tr Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Bugün saat 15:00 itibariyle başlayan çekilişlerde sona gelindi. Birkaç saat içerisinde 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı tam liste tüm numaraları görmek ve biletlerini sorgulamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2020 Milli Piyango sıralı tam liste…

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mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE!

Sıralı tam listeye sonuçlar açıklandığı andan itibaren haberimizden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bilet numarasıyla sorgulama ekranında da bilet numarasına göre ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

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mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

80 milyon TL! Dudak uçuklatan bu ücretin sahibine kavuşması için yapılacak çekiliş saat 20.00'de başlayacak. Saat 21.00'de bir ya da birkaç kişinin hayatı değişecek.

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mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…

BÜYÜK İKRAMİYE 2019'DA TAM BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi detaylar araştırılıyor. 2019 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL'lik dev ödül verildi. Ödül,7615536 numaralı tam bilete isabet etti. Biletin sahibi, biletini kaybettiği için ödülü alamadı.

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mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…

İKRAMİYE HAZİNEYE DEVREDİLDİ

2019 yılında tam bilete isabet eden ikramiye alınmadı. Alınmayan 70 milyon TL Hazine'ye devredildi.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl.