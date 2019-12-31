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mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…
Milli Piyango sıralı tam liste 2020 yılbaşı özel çekilişi yoğun şekilde araştırılıyor. mpi.gov.tr Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çekilişin başlamasıyla birlikte 2020 Milli Piyango sıralı tam liste merak ediliyor. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiye sahibini saat 21:00'de bulacak. Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam listeye sayfamızdan ulaşabilir ve çıkan numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte, Milli Piyango 2020 çekiliş sonuçları! İkramiye sahipleri tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar.
Giriş Tarihi: 31.12.2019 18:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 18:16
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