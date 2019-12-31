mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için tıklayınız…

İKRAMİYE HAZİNEYE DEVREDİLDİ

2019 yılında tam bilete isabet eden ikramiye alınmadı. Alınmayan 70 milyon TL Hazine'ye devredildi.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl.