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Haberler Galeri Motorlu Taşıtlar Vergisi yapılandırma başvuru tarihi ne zaman | Borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi yapılandırma başvuru tarihi ne zaman | Borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi yapılandırma nasıl yapılır | KYK borç yapılandırma | Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği borç yapılandırma imkanı ayaklarına geldi. MTV ve KYK borç kredisi, yapılandırma fırsatı için son tarih 31 Ağustos. Bu borçlarda ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül günü sona erecek. İşte haberin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 12.06.2021 07:33 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 07:42
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Motorlu Taşıtlar Vergisi yapılandırma başvuru tarihi ne zaman | Borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Borç yapılandırması fırsatı başladı. Vatandaş 30 Nisan 2021 öncesine ilişkin borçlarını yapılandırmadan yararlanarak kolayca kapatabilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorlu Taşıtlar Vergisi yapılandırma başvuru tarihi ne zaman | Borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), öğrenim ve/veya katkı kredisi gibi borçlarda faiz/ gecikme zammı silinecek, ana paraya Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından da indirim yapılacak.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi yapılandırma başvuru tarihi ne zaman | Borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Borç ilk taksit süresi içinde kapatılırsa Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı, ilk 2 taksit süresi içinde kapatılırsa yüzde 50'si silinecek. Taksit seçilirse ana para ve Yİ-ÜFE tutarından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi yapılandırma başvuru tarihi ne zaman | Borcu olan herkesi ilgilendiriyor
6 eşit taksit için 1,09, 9 taksit için 1,135, 12 taksit için 1,18, 18 taksit için 1,27 katsayısı uygulanacak. Taksitler 2 ayda bir ödenecek.
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Motorlu Taşıtlar Vergisi yapılandırma başvuru tarihi ne zaman | Borcu olan herkesi ilgilendiriyor

NASIL BAŞVURULACAK?
Vergi, öğrenim kredisi ve trafik cezaları da dahil idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www. turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.