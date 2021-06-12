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Motorlu Taşıtlar Vergisi yapılandırma başvuru tarihi ne zaman | Borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Motorlu Taşıtlar Vergisi yapılandırma nasıl yapılır | KYK borç yapılandırma | Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği borç yapılandırma imkanı ayaklarına geldi. MTV ve KYK borç kredisi, yapılandırma fırsatı için son tarih 31 Ağustos. Bu borçlarda ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül günü sona erecek. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 12.06.2021 07:33 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 07:42
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