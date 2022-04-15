Motorine zam var mı? 15 Nisan mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Motorine zam var mı? Akaryakıt fiyatlarında, Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı hareketlilik devam ediyor. Brent petroldeki dalgalı fiyat seyrinin ardından akaryakıt fiyatları da aşağı-yukarı yönlü seyrediyor. Küresel piyasalarda yükselen akaryakıt fiyatları Türkiye'de ne kadar oldu? Motorine zam var mı? 15 Nisan mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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