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Haberler Galeri Motorine zam var mı? 15 Nisan mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Motorine zam var mı? 15 Nisan mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Motorine zam var mı? Akaryakıt fiyatlarında, Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı hareketlilik devam ediyor. Brent petroldeki dalgalı fiyat seyrinin ardından akaryakıt fiyatları da aşağı-yukarı yönlü seyrediyor. Küresel piyasalarda yükselen akaryakıt fiyatları Türkiye'de ne kadar oldu? Motorine zam var mı? 15 Nisan mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 10:57
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Motorine zam var mı? 15 Nisan mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Motorine zam var mı? Savaşın şiddetlenerek petrol arzında aksaklıklara neden olabileceği endişesiyle artış eğilimini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, yükselişini üst üste üçüncü güne taşıyarak yüzde 2,3 değer kazancıyla 110,9 dolara çıktı. Bu kapsamda motorin zammı ile ilgili de açıklama geldi. Peki, motorine zam var mı? 15 Nisan mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorine zam var mı? 15 Nisan mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

MOTORİNE ZAM VAR MI?

16 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 79 kuruş zam yapılacağı iddia edildi. Söz konusu zammın yansımasının ardından mazotun litre fiyatı ortalama 22 liraya yükselecek.

İşşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Motorine zam var mı? 15 Nisan mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

15 Nisan İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 20.23 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.75 TL

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Motorine zam var mı? 15 Nisan mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

15 Nisan Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 20.31 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.97 TL

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Motorine zam var mı? 15 Nisan mazot ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları güncel liste

15 Nisan İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.12 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 20.32 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.69 TL