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Çalışanları ilgilendiriyor! 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin hesaplama! Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi?
Yaz döneminin gelmesiyle birlikte yıllık izin süreleri de gündeme geldi. Yıllık izin hesaplaması yapmak isteyen çalışanlar, izin süreleri hakkında detayları araştırmaya başladı. Bir yılı dolduran işçiler, işyerinde kıdemlerine göre en az 14 gün en çok 26 gün izin hakkı elde ediyor. Peki, 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin kaç gün olacak? Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi? Yıllık izin hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...