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Çalışanları ilgilendiriyor! 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin hesaplama! Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi?

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte yıllık izin süreleri de gündeme geldi. Yıllık izin hesaplaması yapmak isteyen çalışanlar, izin süreleri hakkında detayları araştırmaya başladı. Bir yılı dolduran işçiler, işyerinde kıdemlerine göre en az 14 gün en çok 26 gün izin hakkı elde ediyor. Peki, 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin kaç gün olacak? Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi? Yıllık izin hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 09:54
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Çalışanları ilgilendiriyor! 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin hesaplama! Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi?

Yıllık izin hesaplama nasıl yapılır? Sigortalı çalışan işçiler bir yılı doldurdukları işyerinde kıdemlerine göre izin hakkı alıyor. Ulusal bayram günleri, dini bayram günleri, genel tatil günleri ve hafta tatili günleri yıllık izne dahil edilmezken, bu sene yıllık iznin kaç gün yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 1-5 yıl, 5-15 yıl, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin kaç gün olacak? Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi? Yıllık izin hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çalışanları ilgilendiriyor! 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin hesaplama! Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi?

YILLIK İZİN NE ZAMAN KULLANILACAK?

Yıllık ücretli izin bütün çalışanların hem yasadan hem de Anayasa'dan kaynaklanan bir hakkı. çalışanın önemli bir hakkı. Dolayısıyla işverenler çalışanların bu hakkını kullandırmak zorunda. İşveren 'kullandırmıyorum' diyemediği gibi işçi de 'ben kullanmıyorum' diyemiyor.

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Çalışanları ilgilendiriyor! 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin hesaplama! Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi?

YILLIK ÜCRETLİ İZİN KİMİN HAKKIDIR?

Tüm çalışanların yıllık izin hakkı vazgeçilmez bir hak.

İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. 1-5 yıl arası çalışanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için en az 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanıyor.

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Çalışanları ilgilendiriyor! 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin hesaplama! Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi?

BİR YILDAN AZ ÇALIŞAN İZİN YAPAMAZ MI?

Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işveren isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabilir. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir. Bu tamamen işveren ile işçi arasındaki anlaşmayla gerçekleşiyor. Ancak yasal olarak bir yılı doldurmayan çalışan izin kullanamıyor.

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Çalışanları ilgilendiriyor! 1-5, 5-15, 15 yıl çalışanlar için yıllık izin hesaplama! Yıllık izin kullanmayanlara izin parası ödenir mi?

BİR YILLIK SÜRE NASIL HESAPLANIYOR?

Yıllık izin için gerekli 1 yıl hesaplanırken işyerinde bulunulan tüm zamanlar dikkate alınıyor. Yani deneme süresi de bu 1 yıla dahil ediliyor. Doğum izni gibi yasal izinler de 1 yıllık süre hesabına katılıyor.