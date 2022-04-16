👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...

Uzun yıllar aktif olarak iş hayatında çalışan vatandaşların ekonomi gündeminde sıklıkla araştırdığı konular arasında emeklilik yer alıyor ve bu amaca erken ulaşabilmenin şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği bazı şartlar var ve bunları taşıyanlar 48, 49, 50 yaşında emeklilik hakkını elde ediyor. İstenen prim gün sayısını doldurmanın yanı sıra bazı gereklilikler daha yer alıyor ve erken emekliliğin yolu açılıyor. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 16.04.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 15:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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