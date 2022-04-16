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Haberler Galeri 👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...

👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...

Uzun yıllar aktif olarak iş hayatında çalışan vatandaşların ekonomi gündeminde sıklıkla araştırdığı konular arasında emeklilik yer alıyor ve bu amaca erken ulaşabilmenin şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği bazı şartlar var ve bunları taşıyanlar 48, 49, 50 yaşında emeklilik hakkını elde ediyor. İstenen prim gün sayısını doldurmanın yanı sıra bazı gereklilikler daha yer alıyor ve erken emekliliğin yolu açılıyor. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 16.04.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 15:52
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📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...
📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...

Emekli olacağı günün hayalini kuran vatandaşlar bu hayale kaç yaşında ulaşabileceğini merak ederken bir yandan da erken emekli olmanın yollarını arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediği bazı şartları taşıyanlar için 48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil. Prim gün sayısını doldurmanın yanı sıra diğer gereklilikleri de yerine getirenler erken emekli olmanın şansını yakalıyor. Milyonlarca çalışan bu şartları öğrenmek istiyor ve haberimizden tüm detaylara ulaşabilirler.

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📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...
📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...

48 YAŞINDA EMEKLİLİK

1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. Boşluklar vererek çalıştım. 3000 günüm var. Kaç yaşında emekli olurum? V.Ç.

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 2225 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsin.

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📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...
📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...

58 YAŞINDA EMEKLİLİK

20.04.1981 doğumlu bayanım. İşe giriş 15.04.2005. N. ONUR

İşe girişinize göre 58 yaş, 7000 günden tam, 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi (yaştan) emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün ödeyip 58 yaşınızın dolacağı 20.04.2039 tarihini bekleyebilirsiniz..

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📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...
📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...

"1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1991. Toplam 5154 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kabul edilirse, emekli olma şansım var mı?"

Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse; 296 gün daha prim ödeyerek priminizi 5450 güne tamamlamanız şartıyla 47, sonraysa 371 gün daha prim ödeyerek priminizi 5525 güne tamamlamanız şartıyla 48 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

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📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...
📢48, 49, 50 yaşında emeklilik hayal değil! 👉Bu şartları tamamlayanlar erken emekli olabiliyor! 📌SGK prim gün sayısını dolduranlar...

EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI

Emekli olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, emekli olabilmek için gün sayıyor. Emekli olmanın bazı şartları vardır. Bunlar; sigortalılık süresi, yaş ve emeklilik primi sayısından geçiyor.

Bu şartlar yerine getirildiği takdirde (Yaş, sigortalılık süresi ve prim gününün tamamlanmasıyla) Sigorta Güvenlik Kurumu tarafından, vatandaşlara emekli maaşı verilir. Ortalama 5000-7000 prim gün sayısı ile emekli olmaya hak kazanırsınız.