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Bakanlık kapısını çalanlara 3.340 TL veriyor! Şartlara uyan ihtiyaç sahibi vatandaşa her ay ödenecek

Devlet birçok başlık altında ihtiyaç sahiplerine destek ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de evde bakım yardımı... Söz konusu destekten 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşın aileleri faydalanıyor. Şartları ailelerinin yanında kalmaya müsait olan engelli ve yaşlı vatandaşların ailelerinin yanında desteklenmesi için belirli miktarda destek ödemesi yapılıyor. Evde bakım yardımı ödemesi her ay gerçekleştiriliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 11:00
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Bakanlık kapısını çalanlara 3.340 TL veriyor! Şartlara uyan ihtiyaç sahibi vatandaşa her ay ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartların taşınması halinde sosyal yardım ödemesi yapılıyor. İhtiyaç sahibi engelli ve yaşlı vatandaşların ailelerinin yanında desteklenmesi için "Evde Bakım Yardımı" başlığı altında destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Söz konusu yarım ödemesi temmuz zammı ile 3.340 liraya yükseldi. Bu tutarı ocak ayında yeniden artacak.

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Bakanlık kapısını çalanlara 3.340 TL veriyor! Şartlara uyan ihtiyaç sahibi vatandaşa her ay ödenecek

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Bakanlık tarafından evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor.

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Bakanlık kapısını çalanlara 3.340 TL veriyor! Şartlara uyan ihtiyaç sahibi vatandaşa her ay ödenecek

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.340 liraya çıktı.

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Bakanlık kapısını çalanlara 3.340 TL veriyor! Şartlara uyan ihtiyaç sahibi vatandaşa her ay ödenecek

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

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Bakanlık kapısını çalanlara 3.340 TL veriyor! Şartlara uyan ihtiyaç sahibi vatandaşa her ay ödenecek

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.