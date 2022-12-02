Bakanlık kapısını çalanlara 3.340 TL veriyor! Şartlara uyan ihtiyaç sahibi vatandaşa her ay ödenecek

Devlet birçok başlık altında ihtiyaç sahiplerine destek ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de evde bakım yardımı... Söz konusu destekten 500 bini aşkın engelli ve yaşlı vatandaşın aileleri faydalanıyor. Şartları ailelerinin yanında kalmaya müsait olan engelli ve yaşlı vatandaşların ailelerinin yanında desteklenmesi için belirli miktarda destek ödemesi yapılıyor. Evde bakım yardımı ödemesi her ay gerçekleştiriliyor.