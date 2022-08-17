Motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL?

Motorine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Motorin grubunda geçtiğimiz gün uygulanması beklenen 1 lira 26 kuruşlık zammın iptal edilmesi sonrası bugün 79 kuruş zam yapılacağı açıklanmıştı. Söz konusu zammın iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...