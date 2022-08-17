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Haberler Galeri Motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL?

Motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL?

Motorine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Motorin grubunda geçtiğimiz gün uygulanması beklenen 1 lira 26 kuruşlık zammın iptal edilmesi sonrası bugün 79 kuruş zam yapılacağı açıklanmıştı. Söz konusu zammın iptal edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:39
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Motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Motorine zam geldi mi? Son günlerde Brent petrol fiyatındaki düşüş sonrası akaryakıtta üst üste indirim uygulanmıştı. Geçtiğimiz gün motorine 1,26 TL zam yapılacağı söylense de, Brent petrol düşüşü sonrası bu zam iptal edilmişti. Bugün ise 79 kuruş zam yapılacağı açıklanmıştı. Peki, motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

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Motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

17 AĞUSTOS MOTORİN ZAMMI İPTAL Mİ?

Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası 17 Ağustos'ta yapılması beklenen 79 kuruş zammın da iptal edildiği öğrenildi.

İşte 17 Ağustos benzin, motorin, LPG güncel akaryakıt fiyatları:

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Motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

17 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21.16 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.23 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.01 TL

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Motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

17 Ağustos Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.28 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.32 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.37 TL

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Motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

17 Ağustos İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 21.27 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.34 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.04 TL