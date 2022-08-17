Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yön ne olur? Ekonomist Belgin Maviş'ten flaş tahmin: Yeni bir rekor...

Son dakika altın haberi... Piyasalar yeni güne nasıl başladı? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.