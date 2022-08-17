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Haberler Galeri Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yön ne olur? Ekonomist Belgin Maviş'ten flaş tahmin: Yeni bir rekor...

Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yön ne olur? Ekonomist Belgin Maviş'ten flaş tahmin: Yeni bir rekor...

Son dakika altın haberi... Piyasalar yeni güne nasıl başladı? Gram altın kaç lira? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Fiyatlar yükselir mi düşer mi? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.08.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 11:30
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Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yön ne olur? Ekonomist Belgin Maviş’ten flaş tahmin: Yeni bir rekor...

Borsada tüm zamanların kapanış rekoru geldi. FED tutanakları bu akşam açıklanacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı ise yarın.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yön ne olur? Ekonomist Belgin Maviş’ten flaş tahmin: Yeni bir rekor...

Peki piyasalar yeni güne nasıl başladı? Altın fiyatlarında yön ne olur? Ekonomist Belgin Maviş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yön ne olur? Ekonomist Belgin Maviş’ten flaş tahmin: Yeni bir rekor...

Gram altında ilginç gelişmeler var. Özellikle ortalamalara baktığımızda 200 günlük ortalamalar 900 seviyesine yaklaştı.

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Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yön ne olur? Ekonomist Belgin Maviş’ten flaş tahmin: Yeni bir rekor...

ALIM FIRSATI

Dolayısıyla 1.000 lira ve altına geri çekilme olasılığı olursa bu gram altında alış fırsatı olacak.

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Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yön ne olur? Ekonomist Belgin Maviş’ten flaş tahmin: Yeni bir rekor...

"YENİ BİR REKOR GELEBİLİR"

Tarihi rekor zirvesi 1.060 lira dolayısıyla 1.023 liralar seviyesinde olduğumuzu düşünecek olursak yeni bir rekor gelebilme ihtimali de var.