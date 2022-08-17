Emekli maaş hesabına bloke konulabilir mi? Yargıtay’dan maaş ve promosyon kararı!

Yargıtay'ın konuyla ilgili kararı, emeklilerin maaşına blokaj konulamayacağına hükmederken, mahkemeye giden emeklilerin blokajı kaldırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emeklilerin şikayetçi olduğu bir diğer konu da kredi borcu olana banka promosyonu verilmemesi, onun yerine borca mahsup edilmesi.