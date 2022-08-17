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Emekli maaş hesabına bloke konulabilir mi? Yargıtay'dan maaş ve promosyon kararı!

Bankaların promosyon kampanyalarından yararlanmak isteyen ancak sözleşme sürelerinin bitmesine zaman olan pek çok emekli, aylıklarına blokaj konulması, promosyonlarının haczedilmesi gibi engellerle karşılaşıyor. Yargıtay kararları ise emeklilerin aylığına blokaj uygulanamayacağını hükme bağlıyor.

Giriş Tarihi: 17.08.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 08:43
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Emekli maaş hesabına bloke konulabilir mi? Yargıtay’dan maaş ve promosyon kararı!

Cazip promosyon teklifleri nedeniyle sözleşmesi sürerken banka değiştirmek isteyen pek çok emekli, maaşlarına blokaj konulduğu, devam eden promosyonlarının haczedildiğini ve sözleşme süreleri bitmeden yeni bir bankaya geçemeyecekleri uyarısıyla karşılaştı.

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Emekli maaş hesabına bloke konulabilir mi? Yargıtay’dan maaş ve promosyon kararı!

Yargıtay'ın konuyla ilgili kararı, emeklilerin maaşına blokaj konulamayacağına hükmederken, mahkemeye giden emeklilerin blokajı kaldırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emeklilerin şikayetçi olduğu bir diğer konu da kredi borcu olana banka promosyonu verilmemesi, onun yerine borca mahsup edilmesi.

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Emekli maaş hesabına bloke konulabilir mi? Yargıtay’dan maaş ve promosyon kararı!

Emekli promosyonlarının 8 bin liraya dayanmasının ardından, bankalar borçlu olan emeklilerin promosyonlarını haczetmeye başladı. Bu şekilde emeklilerin banka değiştirmesi engellenirken, vatandaşlar da hukuki haklarını araştırmaya başladı.

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Emekli maaş hesabına bloke konulabilir mi? Yargıtay’dan maaş ve promosyon kararı!

MAHKEMEDE KAZANILIR

Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Müşaviri Cafer Tufan Yazıcıoğlu, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun (YHGK) emekli maaşına bloke konulamayacağı yönünde karar aldığını belirterek, "Mahkemeye gitse hepsi kazanır. Ancak mahkeme süreci uzun sürüyor, masrafları var.

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Emekli maaş hesabına bloke konulabilir mi? Yargıtay’dan maaş ve promosyon kararı!

Bankaların kendi ayağına kurşun sıkmaması icin emeklilerin geçişine izin vermesi lazım. Devam eden kredi varsa bunun tahsili sağlansın, banka da mağdur olmasın. X bankasından Y bankasına geçildiğinde alacak da orası tarafından tahsil edilsin" diye konuştu.