17 Ağustos 2022, Çarşamba
Emekli maaş hesabına bloke konulabilir mi? Yargıtay'dan maaş ve promosyon kararı!
Bankaların promosyon kampanyalarından yararlanmak isteyen ancak sözleşme sürelerinin bitmesine zaman olan pek çok emekli, aylıklarına blokaj konulması, promosyonlarının haczedilmesi gibi engellerle karşılaşıyor. Yargıtay kararları ise emeklilerin aylığına blokaj uygulanamayacağını hükme bağlıyor.
Giriş Tarihi: 17.08.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 08:43
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