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GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? Tüm detaylar

GES nedir, ne kadar kazandırır? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GES sistemi için talep toplama tarihleri belli oldu. Söz konusu uygulamaya katılmak isteyen yatırımcılar, GES hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. GES ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2022 17:25
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GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? Tüm detaylar

GES sistemi nedir? Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından GES sistemine ilişkin tüm detaylar açıklandı. Bu gelişmelerin ardından GES'in başlayacağı tarih ve uygulamaya ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki, GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? Tüm detaylar

GES NEDİR?

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES), yatırımcıların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

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GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? Tüm detaylar

GES TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

GES talep toplama işlemleri 15-22 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? Tüm detaylar

GES GETİRİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Senetlerin getirileri, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

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GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? Tüm detaylar

Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında, DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan 3 aylık hasılat payları toplamı esas alınacak. Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranı, hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacak.

GES'lere ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle: