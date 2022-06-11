GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? Tüm detaylar

GES nedir, ne kadar kazandırır? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GES sistemi için talep toplama tarihleri belli oldu. Söz konusu uygulamaya katılmak isteyen yatırımcılar, GES hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. GES ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? İşte haberin detayları...