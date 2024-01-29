29 Ocak 2024, Pazartesi
İki uzman isim uyardı: Altın düşebilir! Gram altın için beklenen yeni rakam açıkladı! İşte herkesin merak ettiği o seviye
Altın fiyatları için iki uzmandan düşebilir yorumu geldi. ONS altının 2 haftadır baskılandığını belirten İslam Memiş ve Candaş Atalay ONS'un 2 bin dolar altına sarkması sürpriz olmaz yorumunda bulundu. İki isimde FED tarafından gelece faiz kararına odaklandıklarını belirtti. İşte beklenen altın fiyatları…
Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 12:49
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