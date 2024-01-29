İki uzman isim uyardı: Altın düşebilir! Gram altın için beklenen yeni rakam açıkladı! İşte herkesin merak ettiği o seviye

"2000 DOLAR ONS İÇİN GÜÇLÜ BİR DESTEK SEVİYESİ"

Fed faiz kararı sonrası ise 2000-2070 dolar aralığını takip etmeyi sürdürücem.

Ama Fed kararı sonrası ki büyük ihtimalle şahin tonda bir açıklama yapılacaktır. 1980 dolar seviyesine kadar geri sarkma riski var. Bunu bir kenarda tutmak gerekir.

Ama şu anda 2000 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi.

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