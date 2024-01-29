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Haberler Galeri İki uzman isim uyardı: Altın düşebilir! Gram altın için beklenen yeni rakam açıkladı! İşte herkesin merak ettiği o seviye

İki uzman isim uyardı: Altın düşebilir! Gram altın için beklenen yeni rakam açıkladı! İşte herkesin merak ettiği o seviye

Altın fiyatları için iki uzmandan düşebilir yorumu geldi. ONS altının 2 haftadır baskılandığını belirten İslam Memiş ve Candaş Atalay ONS'un 2 bin dolar altına sarkması sürpriz olmaz yorumunda bulundu. İki isimde FED tarafından gelece faiz kararına odaklandıklarını belirtti. İşte beklenen altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 12:49
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İki uzman isim uyardı: Altın düşebilir! Gram altın için beklenen yeni rakam açıkladı! İşte herkesin merak ettiği o seviye

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. 2 Haftadır baskı altında olduğu belirtilen ONS altının yeni FED faiz kararı ile kıs vadede yeni yönünü belirleyeceği ifade ediliyor. Altın piyasasındaki hareketlilik sonrası 2 altın piyasası uzmanından çarpıcı yorum geldi. İki uzman isimde ONS altın fiyatının 1980 dolar seviyelerine kadar gerilemesinin sürpriz olmayacağını açıkladı. İslam Memiş ve Candaş Atalay, altın fiyatları beklentilerini rakam vererek açıkladı.

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İki uzman isim uyardı: Altın düşebilir! Gram altın için beklenen yeni rakam açıkladı! İşte herkesin merak ettiği o seviye

İSLAM MEMİŞ ONS ALTIN İÇİN TAKİP ETTİĞİ ARALIĞI AÇIKLADI

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın tarafında bu hafta bir baskılanma olacak. Bu baskılanma bu hafta açıklanacak olan Fed faiz kararına kadar devam edeceğini düşünüyorum.

Takip ettiğimiz bant aralığı kısa vade için 2000-2040 dolar aralığı.

Altın fiyatları Fed'e odaklandı! 2 uzmandan çarpıcı yorum: Altın gram fiyatı o seviyeyi zorlayabilir!

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İki uzman isim uyardı: Altın düşebilir! Gram altın için beklenen yeni rakam açıkladı! İşte herkesin merak ettiği o seviye

"2000 DOLAR ONS İÇİN GÜÇLÜ BİR DESTEK SEVİYESİ"

Fed faiz kararı sonrası ise 2000-2070 dolar aralığını takip etmeyi sürdürücem.

Ama Fed kararı sonrası ki büyük ihtimalle şahin tonda bir açıklama yapılacaktır. 1980 dolar seviyesine kadar geri sarkma riski var. Bunu bir kenarda tutmak gerekir.

Ama şu anda 2000 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi.

Altın fiyatları Fed'e odaklandı! 2 uzmandan çarpıcı yorum: Altın gram fiyatı o seviyeyi zorlayabilir!

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İki uzman isim uyardı: Altın düşebilir! Gram altın için beklenen yeni rakam açıkladı! İşte herkesin merak ettiği o seviye

"ONS ALTININ 1980 DOLAR SEVİYESİNE KADAR GERİ SARKMA RİSKİ VAR"

2000 dolar altına sarkmak istemeyen bir ons altın var karşımızda. Fed'e kadar yatay seyrini koruyan bir ons altın bekliyorum.

Fakat Fed sonrası bir ihtimal 1980 denemesi yapan ons altın bekliyorum.

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İki uzman isim uyardı: Altın düşebilir! Gram altın için beklenen yeni rakam açıkladı! İşte herkesin merak ettiği o seviye

CANDAŞ ATALAY'DAN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, ise altın beklentisini rakam vererek açıkladı.

Candaş Atalay'ın konuşmaları şöyle:

"ABD piyasalarında tam anlamıyla kararsızlık ve belirsizlik mevcut.