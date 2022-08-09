Aralarında anlaştıkları ortaya çıktı! Araba satan 4 siteye soruşturma
Rekabet Kurumu Arabam.com, Vava Cars, Garaj Sepeti ve Letgo hakkında soruşturma başlattı. Ön araştırmada, dört sitenin anlaşarak Google reklamlarında öne çıktığı belirlendi. Bu yolla vatandaşın zarara uğrayıp uğramadığı incelenecek.
Giriş Tarihi: 09.08.2022
06:52
Araç alım-satımında yapılan usulsüzlükler sonrasında düğmeye basan Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu, incelemelerini derinleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde araç alım-satımında en büyük online platform olan Sahibinden.com'a soruşturma açan Rekabet Kurumu, şimdi de Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri, Vava Cars Turkey Otomotiv, ticari unvanı Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret olan Garaj Sepeti ile Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret hakkında inceleme başlattı.
VATANDAŞ ZARAR ETTİ Mİ? SABAH, Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmanın detaylarına ulaştı. Edinilen bilgilere göre, bu dört platform aralarında centilmenlik anlaşması yaparak Google reklamlarında öne çıktı.
Tüketiciye alternatif seçeneğini kısıtlayıp kısıtlamadığı incelenecek olan bu dört sitenin, vatandaşı da zarara uğratıp uğratmadığı araştırılacak.
CENTİLMENLİK ANLAŞMASI! İddialara göre çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım-satımında faaliyet gösteren Arabam Com, Vava Cars, Garaj Sepeti ve Letgo, kendi aralarında anlaşarak, Google reklam aramalarında kullanılan anahtar kelimeler üzerinde işbirliği yaptı. Böylece kendi platformlarını öne çıkararak, tüketicinin ulaşabileceği alternatif sitelere erişim kısıtlandı.