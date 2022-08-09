Aralarında anlaştıkları ortaya çıktı! Araba satan 4 siteye soruşturma

Geçtiğimiz günlerde araç alım-satımında en büyük online platform olan Sahibinden.com'a soruşturma açan Rekabet Kurumu, şimdi de Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri, Vava Cars Turkey Otomotiv, ticari unvanı Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret olan Garaj Sepeti ile Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret hakkında inceleme başlattı.