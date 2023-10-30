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Motorine indirim geliyor! Benzin, LPG ve Motorin (Mazot) ne kadar olacak? İşte güncel indirimli güncel akaryakıt fiyatı
Motorine indirim yolda! Brend petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Bilindiği üzere 17 Ekim tarihinde motorine 2 lira 23 kuruşluk zam gelmiş ve pompa fiyatı 39,62 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise oklar tersine döndü. İşte güncel benzin, LPG ve mazot (dizel) pompa fiyatları