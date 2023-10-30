Motorine indirim geliyor! Benzin, LPG ve Motorin (Mazot) ne kadar olacak? İşte güncel indirimli güncel akaryakıt fiyatı

Motorine indirim geliyor. Brend petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş benzin, LPG ve mazot (Dizel) pompa fiyatlarının da dalgalanmasına neden oluyor. Bilindiği üzere 17 Ekim tarihinde brend fiyatlarının 90 doları geçmesinin ardından Motorine 2 lira 23 kuruşluk zam gelmişti. Şimdi ise bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde indirim geliyor. İşte indirimli akaryakıt fiyatları…