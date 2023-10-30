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Haberler Galeri Motorine indirim geliyor! Benzin, LPG ve Motorin (Mazot) ne kadar olacak? İşte güncel indirimli güncel akaryakıt fiyatı

Motorine indirim geliyor! Benzin, LPG ve Motorin (Mazot) ne kadar olacak? İşte güncel indirimli güncel akaryakıt fiyatı

Motorine indirim yolda! Brend petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Bilindiği üzere 17 Ekim tarihinde motorine 2 lira 23 kuruşluk zam gelmiş ve pompa fiyatı 39,62 TL'ye yükselmişti. Şimdi ise oklar tersine döndü. İşte güncel benzin, LPG ve mazot (dizel) pompa fiyatları

Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:16
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Motorine indirim geliyor! Benzin, LPG ve Motorin Mazot ne kadar olacak? İşte güncel indirimli güncel akaryakıt fiyatı

Motorine indirim geliyor. Brend petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş benzin, LPG ve mazot (Dizel) pompa fiyatlarının da dalgalanmasına neden oluyor. Bilindiği üzere 17 Ekim tarihinde brend fiyatlarının 90 doları geçmesinin ardından Motorine 2 lira 23 kuruşluk zam gelmişti. Şimdi ise bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde indirim geliyor. İşte indirimli akaryakıt fiyatları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorine indirim geliyor! Benzin, LPG ve Motorin Mazot ne kadar olacak? İşte güncel indirimli güncel akaryakıt fiyatı

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin (mazot) fiyatlarına 30 Ekim 2023 yani bu gece yarından itibaren 1,57 TL indirim uygulanacak.

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Motorine indirim geliyor! Benzin, LPG ve Motorin Mazot ne kadar olacak? İşte güncel indirimli güncel akaryakıt fiyatı

Uygulanacak indirim ile birlikte 39,62 TL olan motorinin fiyatı 38,05 TL'ye düşecek.

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Motorine indirim geliyor! Benzin, LPG ve Motorin Mazot ne kadar olacak? İşte güncel indirimli güncel akaryakıt fiyatı

30 EKİM 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Motorine indirim geliyor! Benzin, LPG ve Motorin Mazot ne kadar olacak? İşte güncel indirimli güncel akaryakıt fiyatı

İstanbul akaryakıt fiyatları;

Benzin: 35,08 TL

Motorin: 39,62 TL

LPG: 18,67 TL