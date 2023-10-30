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En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek! Milyonlara zam, refah payı | Maaş, aylık, ikramiye, gelir, sosyal destekler artacak...
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yüzde 68.01 olarak güncellemesi ile birlikte milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisinin Ocak'ta alacağı zamlı maaş, aylık hesabı da değişti. Bu yılın başında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3500 liradan 7500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.