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Haberler Galeri En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek! Milyonlara zam, refah payı | Maaş, aylık, ikramiye, gelir, sosyal destekler artacak...

En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek! Milyonlara zam, refah payı | Maaş, aylık, ikramiye, gelir, sosyal destekler artacak...

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yüzde 68.01 olarak güncellemesi ile birlikte milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisinin Ocak'ta alacağı zamlı maaş, aylık hesabı da değişti. Bu yılın başında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3500 liradan 7500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 30.10.2023 06:14
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En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek! Milyonlara zam, refah payı | Maaş, aylık, ikramiye, gelir, sosyal destekler artacak...

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yüzde 68.01 olarak güncellemesi ile birlikte milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisinin Ocak'ta alacağı zamlı maaş, aylık hesabı da değişti. Ücretli, kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2023 yılı Ocak ve Temmuz ayında önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak.

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En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek! Milyonlara zam, refah payı | Maaş, aylık, ikramiye, gelir, sosyal destekler artacak...

Memur emekli aylıkları ise toplu sözleşme hükümlerine göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılarak, enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.28'e, memur ve emeklisinde de yüzde 49.27'e çıktı. Bu tabloya göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 40.28 zammı garantilerken refah payıyla birlikte artışın yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

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En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek! Milyonlara zam, refah payı | Maaş, aylık, ikramiye, gelir, sosyal destekler artacak...

Emekli aylığı hesabı sigortalının çalıştığı süre, prim ödeme gün sayısına göre brüt kazancı üzerinden öre belirleniyor. Prim gün sayısı, sigortalılık süresi arttıkça aylık da artar. 2000'den önce emekli olan SSK'lıların aylıkları katsayı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamı kullanılarak hesaplanıyor.

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En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek! Milyonlara zam, refah payı | Maaş, aylık, ikramiye, gelir, sosyal destekler artacak...

2000-2008 arasındakilerin aylıklarında güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı dikkate alınırken, 2008 sonrası emekli olanlarda ize aylık kazancın ortalaması, bağlanma oranıyla çarpılıyor.

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En düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek! Milyonlara zam, refah payı | Maaş, aylık, ikramiye, gelir, sosyal destekler artacak...

Milyonları ilgilendiren zam, refah payı, aylık hesabında merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: