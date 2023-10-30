Altın için yeni tahmin son dakika geldi! Uzman isim açıkladı! Gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın...

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?



Gram altın için söyleyeceğim şu: Türkiye'de faizler yükselirken diğer enstrümanlarda yükselişin gerçekleşmesi biraz daha zorlaşıyor. Ancak uluslararası piyasalarda İsrail'in Filistin'i vurmasıyla ilgili gelişmelerden dolayı ons altın fiyatı yükseldiği için, ons altına bağlı olarak gram altının da yükselmesi son derece doğaldır.