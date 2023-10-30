HaberlerGaleriAltın için yeni tahmin son dakika geldi! Uzman isim açıkladı! Gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın...
Altın için yeni tahmin son dakika geldi! Uzman isim açıkladı! Gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın...
Altın fiyatları ve borsa ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Altının gram fiyatı, 1.826 Türk Lirası seviyesine yükselerek tarihi bir rekora imza attı. Yükseliş sonrası yatırımcılar, fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Uzmanlar ise piyalasalardaki son durum hakkında sık sık açıklamalar yapıyor. Peki altın fiyatları ne zaman düşecek? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:19Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 11:20