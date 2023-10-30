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Haberler Galeri Altın için yeni tahmin son dakika geldi! Uzman isim açıkladı! Gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın...

Altın için yeni tahmin son dakika geldi! Uzman isim açıkladı! Gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın...

Altın fiyatları ve borsa ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Altının gram fiyatı, 1.826 Türk Lirası seviyesine yükselerek tarihi bir rekora imza attı. Yükseliş sonrası yatırımcılar, fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Uzmanlar ise piyalasalardaki son durum hakkında sık sık açıklamalar yapıyor. Peki altın fiyatları ne zaman düşecek? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 11:20
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Altın için yeni tahmin son dakika geldi! Uzman isim açıkladı! Gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın...

Altın ve borsa için yeni tahmin! Uzman isim tek tek açıkladı! Fiyatlardaki yükseliş sonrası vatandaşlar, "Gram altın düşecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. İşte piyasalarda son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın için yeni tahmin son dakika geldi! Uzman isim açıkladı! Gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın...

Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, Uzmanpara'ya anlattı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ons altındaki yükselişin arkasındaki en önemli neden İsrail'in Filistin'i vurmasıyla ilgili gelişmelerdir.

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Altın için yeni tahmin son dakika geldi! Uzman isim açıkladı! Gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın...

Bununla ilgili Türkiye'nin açıklamaları, Rusya'nın hipersonik füze açıklamaları, Çin'in bölgeye gemilerini göndermesi, global üçüncü dünya savaşı söylemleri, parasal sistemden altına yönelimi tetikliyor.

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Altın için yeni tahmin son dakika geldi! Uzman isim açıkladı! Gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın...

ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN!

Altındaki hareket teknik olarak da yukarı sinyalleri verdiği için son derece yükseliş trendine uygun bir harekettir. Bu hareketin sonucunu kısa sürede 2.037 dolarlara kadar sürmesini bekliyorum. Orta Doğu'daki gelişmeler olumsuza döndükçe altına doğru yönelmeler artacaktır.

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Altın için yeni tahmin son dakika geldi! Uzman isim açıkladı! Gram, çeyrek, yarım, ONS, tam altın...

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Gram altın için söyleyeceğim şu: Türkiye'de faizler yükselirken diğer enstrümanlarda yükselişin gerçekleşmesi biraz daha zorlaşıyor. Ancak uluslararası piyasalarda İsrail'in Filistin'i vurmasıyla ilgili gelişmelerden dolayı ons altın fiyatı yükseldiği için, ons altına bağlı olarak gram altının da yükselmesi son derece doğaldır.