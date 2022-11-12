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MOTORİNE İNDİRİM az önce duyuruldu! Mazota indirim ne zaman? Benzin ve LPG'ye indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Motorine indirim haberi duyuruldu. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası araç sahipleri indirim açıklamalarını bekliyordu. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanırken, araç sahiplerini sevindirecek indirim haberi az önce duyuruldu. Peki, motorine (mazot) indirim ne zaman? Benzin ve LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt indirimi ve güncel fiyatlar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 11:44
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MOTORİNE İNDİRİM az önce duyuruldu! Mazota indirim ne zaman? Benzin ve LPG’ye indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Motorine indirim geliyor! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle haftayı yüzde 3,1 azalışla 95 dolardan kapatan Brent petroldeki fiyat düşüşü sonrası akaryakıtta indirim beklentisi sürüyordu. Peki, motorine (mazot) indirim ne zaman? Benzin ve LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MOTORİNE İNDİRİM az önce duyuruldu! Mazota indirim ne zaman? Benzin ve LPG’ye indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN?

15 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1,56 TL indirim bekleniyor.

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MOTORİNE İNDİRİM az önce duyuruldu! Mazota indirim ne zaman? Benzin ve LPG’ye indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

HAFTAYI YÜZDE 3,1 AZALIŞLA TAMAMLADI

Brent petrolün varil fiyatı, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle haftayı yüzde 3,1 azalışla 95 dolardan tamamladı.

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MOTORİNE İNDİRİM az önce duyuruldu! Mazota indirim ne zaman? Benzin ve LPG’ye indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

İşte 12 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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MOTORİNE İNDİRİM az önce duyuruldu! Mazota indirim ne zaman? Benzin ve LPG’ye indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

12 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.69 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 26.40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL