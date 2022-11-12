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Haberler Galeri 2023 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak memur emekli zammı kaç TL olacak? 4 aylık zam oranları belli oldu... En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

2023 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak memur emekli zammı kaç TL olacak? 4 aylık zam oranları belli oldu... En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memur tarafından yeni yılda geçerli olacak zamlar merak konusu oldu. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon oranını açıklamasıyla yeni yılda geçerli olacak zam oranlarıyla ilgili dört ayrlık rakamlar da belli oldu. Kesin zam oranı ise Kasım ve Aralık veriyleriyle netleşmiş olacak. Peki, Ocak zammıyla birlikte emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte, son dört aylık verilerle memur ve emekli zammına ilişkin detaylar..

Giriş Tarihi: 12.11.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 12:54
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2023 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak memur emekli zammı kaç TL olacak? 4 aylık zam oranları belli oldu... En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği maaş zammı için enflasyon verileri gelmeye devam ediyor. 2023 Ocak zammı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şimdiye kadar 4 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, Ocak zammı ile beraber emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak memur emekli zammı kaç TL olacak? 4 aylık zam oranları belli oldu... En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

TÜİK'İN AÇIKLADIĞI 4 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK verilerine göre enflasyon ekim ayında yüzde 3,54 artarken, yıllık bazda artış yüzde 85,51'i buldu. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde enflasyon yüzde 10,84 olarak gerçekleşti.

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2023 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak memur emekli zammı kaç TL olacak? 4 aylık zam oranları belli oldu... En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

Son açıklanan 4 aylık enflasyona göre ise memur ve memur emeklilerin enflasyon farkı yüzde 3.88 oldu. Yüzde 8'lik toplu sözleşme artışıyla toplam oran yüzde 11.88'e ulaştı. Buna iki aylık veri daha eklenecek.

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2023 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak memur emekli zammı kaç TL olacak? 4 aylık zam oranları belli oldu... En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Açıklanan verilere göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına hak kazandı. Memurlar ve memur emeklileri de diğer emekliler gibi yılda iki kez artış alıyor. Ocak ve temmuz aylarındaki artışlar toplu sözleşmede belirlenen oranlar ile enflasyon farkından oluşuyor.

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2023 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak memur emekli zammı kaç TL olacak? 4 aylık zam oranları belli oldu... En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

Yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 11,84 olacak.