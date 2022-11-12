2023 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak memur emekli zammı kaç TL olacak? 4 aylık zam oranları belli oldu... En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur Ocak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memur tarafından yeni yılda geçerli olacak zamlar merak konusu oldu. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon oranını açıklamasıyla yeni yılda geçerli olacak zam oranlarıyla ilgili dört ayrlık rakamlar da belli oldu. Kesin zam oranı ise Kasım ve Aralık veriyleriyle netleşmiş olacak. Peki, Ocak zammıyla birlikte emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte, son dört aylık verilerle memur ve emekli zammına ilişkin detaylar..

Giriş Tarihi: 12.11.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 12:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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