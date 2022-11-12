Altın son 3 ayın zirvesinde! Bin TL üzerinde seyreden altındaki yükseliş devam eder mi? İslam Memiş açıkladı! Altın yatırımcıları ne yapmalı?

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

"Amerika'da enflasyon verisi beklentilerin altında geldi. Bu da küresel piyasalarda coşkuya neden oldu. Çünkü Amerika Merkez Bankası'nın Aralık toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artırım ihtimali güçlendi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN AÇIKLAMALARI/ VİDEO İZLE

Faiz artırımlarını biraz daha azaltması küresel borsalarda, emtiya fiyatlarında, paritelerde yükselişe neden oldu ve dolar tarafında sert düşüşlere neden olduğunu görüyoruz. Özellikle endeks tarafında sert düşüler yaşanırken altının ons fiyatında gümüşün ons fiyatında sert yükselişler var.