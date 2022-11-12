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Haberler Galeri Altın son 3 ayın zirvesinde! Bin TL üzerinde seyreden altındaki yükseliş devam eder mi? İslam Memiş açıkladı! Altın yatırımcıları ne yapmalı?

Altın son 3 ayın zirvesinde! Bin TL üzerinde seyreden altındaki yükseliş devam eder mi? İslam Memiş açıkladı! Altın yatırımcıları ne yapmalı?

Altın son 3 ayın zirvesine çıktı. Gram altın bin lira üstünde seyrediyor. Peki altındaki tırmanış ne kadar sürecek? Finans analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında açıkladı. Altın yatırımcıları ne yapmalı? Altındaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın neden yükseliyor? Altındaki beklentiler ne? Altın ne zaman düşer? Altın almalı mı, satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi. İşte bütün ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 11:11
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Altın son 3 ayın zirvesinde! Bin TL üzerinde seyreden altındaki yükseliş devam eder mi? İslam Memiş açıkladı! Altın yatırımcıları ne yapmalı?

Altın son 3 ayın zirvesinde! Altındaki tırmanış ne kadar sürecek? Altın bin lira üstünde seyrediyor. Altın yatırımcısı ne yapmalı? A Haber ekranlarına konuk olan İslam Memiş altın yatırımcıları için oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın 2022'yi nasıl kapatacak, 2023 yılına nasıl başlayacak? İslam Memiş rakam verdi… Gram altın kaç TL olur? İşte ayrıntılar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın son 3 ayın zirvesinde! Bin TL üzerinde seyreden altındaki yükseliş devam eder mi? İslam Memiş açıkladı! Altın yatırımcıları ne yapmalı?

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

"Amerika'da enflasyon verisi beklentilerin altında geldi. Bu da küresel piyasalarda coşkuya neden oldu. Çünkü Amerika Merkez Bankası'nın Aralık toplantısında 50 baz puanlık bir faiz artırım ihtimali güçlendi.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN AÇIKLAMALARI/ VİDEO İZLE

Faiz artırımlarını biraz daha azaltması küresel borsalarda, emtiya fiyatlarında, paritelerde yükselişe neden oldu ve dolar tarafında sert düşüşlere neden olduğunu görüyoruz. Özellikle endeks tarafında sert düşüler yaşanırken altının ons fiyatında gümüşün ons fiyatında sert yükselişler var.

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Altın son 3 ayın zirvesinde! Bin TL üzerinde seyreden altındaki yükseliş devam eder mi? İslam Memiş açıkladı! Altın yatırımcıları ne yapmalı?

DOLAR KURU

Dolar/TL kuru 18,70 seviyesindeydi, 18,55 lira seviyesinde kadar indiğini gözlemliyoruz. Özellikle euro tarafındaki yükselişler oldukça dikkat çekiciydi. Euro tekrar doların üzerine çıktı. Son 2 haftadır altın fiyatları yeni rekorlarını tazelemeye devam ediyor.

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Altın son 3 ayın zirvesinde! Bin TL üzerinde seyreden altındaki yükseliş devam eder mi? İslam Memiş açıkladı! Altın yatırımcıları ne yapmalı?

ALTINDA 2 HAFTADA 79 LİRALIK YÜKSELİŞ

Gram altın TL fiyatı 2 hafta önce 980 TL seviyesindeydi, bugüne baktığımızda 1059 TL seviyesine kadar yükseldiğini gözlemliyoruz. Tam 2 haftada 79 liralık bir değer artışı olduğunu gözlemliyoruz.

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Altın son 3 ayın zirvesinde! Bin TL üzerinde seyreden altındaki yükseliş devam eder mi? İslam Memiş açıkladı! Altın yatırımcıları ne yapmalı?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Orta ve uzun vadede altın fiyatının değerinin artacağını tahmin ediyorum. Özellikle gram altın/TL fiyatlarında 1100'lü rakamları konuşabiliriz.