Motorin zammı son dakika: 16 Aralık Perşembe günü motorine (mazota) zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum

Benzin ve motorine bu gece zam var mı? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişemleri yakından takip ediliyor. Benzine bugün yapılan 97 kuruşluk indirimin ardından akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, motorine bu gece zam var mı? 16 Aralık Perşembe günü motorine (mazota) zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum nedir? İşte haberin detayları...