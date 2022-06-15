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Haberler Galeri Motorin zammı son dakika: 16 Aralık Perşembe günü motorine (mazota) zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum

Motorin zammı son dakika: 16 Aralık Perşembe günü motorine (mazota) zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum

Motorine bu gece zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Bugün benzinin litre fiyatına 97 kuruşluk indirim yapılmıştı. 16 Haziran'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, motorine bu gece zam var mı? 16 Aralık Perşembe günü motorine (mazota) zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 16:21
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Motorin zammı son dakika: 16 Aralık Perşembe günü motorine mazota zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum

Benzin ve motorine bu gece zam var mı? Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişemleri yakından takip ediliyor. Benzine bugün yapılan 97 kuruşluk indirimin ardından akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, motorine bu gece zam var mı? 16 Aralık Perşembe günü motorine (mazota) zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum nedir? İşte haberin detayları...

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Motorin zammı son dakika: 16 Aralık Perşembe günü motorine mazota zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

16 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,27 lira zam bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat artışı beklenmiyor.

İşte benzin, motorin ve LPG fiyatları son durum:

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Motorin zammı son dakika: 16 Aralık Perşembe günü motorine mazota zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum

15 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 27.51 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.90 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

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Motorin zammı son dakika: 16 Aralık Perşembe günü motorine mazota zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum

15 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 27.61 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.99 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

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Motorin zammı son dakika: 16 Aralık Perşembe günü motorine mazota zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum

15 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 27.61 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 28.00 TL

İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL