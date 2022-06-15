15 Haziran 2022, Çarşamba
Motorin zammı son dakika: 16 Aralık Perşembe günü motorine (mazota) zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum
Motorine bu gece zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Bugün benzinin litre fiyatına 97 kuruşluk indirim yapılmıştı. 16 Haziran'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, motorine bu gece zam var mı? 16 Aralık Perşembe günü motorine (mazota) zam gelecek mi? Benzin, mazot, LPG fiyatları son durum nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.06.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 16:21
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