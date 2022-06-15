15 Haziran 2022, Çarşamba
KYK borcuna af var mı? 2022'de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? SON DAKİKA
KYK borcuna af var mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirli şartları taşıyan öğrencilere burs ya da kredi veriliyor. Önceki dönemlerde KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrencilerden borçlarını ödeyemeyenler, KYK borcuna af gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK borcuna af var mı? 2022'de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.06.2022 12:39
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