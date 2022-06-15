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KYK borcuna af var mı? 2022'de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? SON DAKİKA

KYK borcuna af var mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirli şartları taşıyan öğrencilere burs ya da kredi veriliyor. Önceki dönemlerde KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrencilerden borçlarını ödeyemeyenler, KYK borcuna af gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK borcuna af var mı? 2022'de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 12:39
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KYK borcuna af var mı? 2022’de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? SON DAKİKA

KYK borcuna af var mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim kredisi alan öğrenciler, kredi borçlarına af gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Mezuniyetin ardından 2 yıl sonra yapılan KYK kredi geri ödemelerini yapamayan öğrenciler, borç affı ya da yapılandırma olup olmayacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KYK borcuna af var mı? 2022'de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK borcuna af var mı? 2022’de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? SON DAKİKA

KYK BORCUNA AF VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, KYK öğrenim kredisi borçlarına yapılandırma ya da af açıklaması bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

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KYK borcuna af var mı? 2022’de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? SON DAKİKA

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

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KYK borcuna af var mı? 2022’de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? SON DAKİKA

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

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KYK borcuna af var mı? 2022’de KYK borçları silinecek mi? KYK kredi borcu yapılandırma olacak mı? SON DAKİKA

BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.