HaberlerGaleriMotorin yeniden 40 TL seviyesine geriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Motorin yeniden 40 TL seviyesine geriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Motorinin litre fiyatına indirim yolda! Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son paylaşılan bilgiye göre motorinin litre fiyatına indirim gelmesi beklenirken benzinin litre fiyatında ise hiçbir değişiklik bulunmuyor. İşte yeni akaryakıt fiyatları…