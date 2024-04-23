Motorin yeniden 40 TL seviyesine geriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir’de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Otomobil severlere müjdeli haber geldi. Brent petroldeki hareketliliğe bağlı motorinin litre fiyatına indirim geliyor. An itibari ile pompada motorinin fiyatı 42.1 TL'den satılırken benzinin litre fiyatı ise 43,62 TL satışa sunuluyor. İndirimin ise yarın gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için Motorin (Dizel), Benzin ve LPG güncel fiyatları….