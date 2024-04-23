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Haberler Galeri Motorin yeniden 40 TL seviyesine geriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Motorin yeniden 40 TL seviyesine geriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir'de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Motorinin litre fiyatına indirim yolda! Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son paylaşılan bilgiye göre motorinin litre fiyatına indirim gelmesi beklenirken benzinin litre fiyatında ise hiçbir değişiklik bulunmuyor. İşte yeni akaryakıt fiyatları…

Giriş Tarihi: 23.04.2024 12:08
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Motorin yeniden 40 TL seviyesine geriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir’de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Otomobil severlere müjdeli haber geldi. Brent petroldeki hareketliliğe bağlı motorinin litre fiyatına indirim geliyor. An itibari ile pompada motorinin fiyatı 42.1 TL'den satılırken benzinin litre fiyatı ise 43,62 TL satışa sunuluyor. İndirimin ise yarın gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için Motorin (Dizel), Benzin ve LPG güncel fiyatları….

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Motorin yeniden 40 TL seviyesine geriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir’de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?

MOTORİNE 1,40 TL İNDİRİM YOLDA!

Motorinin litre fiyatına 1,40 TL indirimin gelmesi bekleniyor. Söz konusu indirimin 23 Nisan resmi tatil olması sebebi ile 25 Nisan 2024 Perşembe günü gece yarısından pompaya yansıması bekleniyor.

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Motorin yeniden 40 TL seviyesine geriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir’de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Söz konusu indirimin gelmesi ile birlikte motorinin litre fiyatı 42,20 TL'den 40,80 TL'ye gerileyecek.

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Motorin yeniden 40 TL seviyesine geriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir’de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?

23 NİSAN 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Motorin yeniden 40 TL seviyesine geriliyor! İstanbul, Ankara, İzmir’de Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Olacak?

İstanbul akaryakıt fiyatları;

Benzin: 43,62 TL

Motorin: 42,20 TL

LPG: 22,77 TL