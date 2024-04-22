İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Sürpriz olmayacaktır | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

"NORMAL BİR GERİLEME"

Altın tarafında beklediğimiz o teknik olarak kar satışları ve düzeltmeler yapması lazımdı çok hızlı yükselmişti bu jeopolitik gerilimle birlikte ve dolayısıyla haftaya düşüşle başladı biraz daha kar satışları derinleşti. Bu normal bir gerileme normal bir düzeltme hareketi bir iki hafta daha devam edebilir beklentimiz o yönde.