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Haberler Galeri İslam Memiş gram altın için A Haber'de rakam verdi: Sürpriz olmayacaktır | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İslam Memiş gram altın için A Haber'de rakam verdi: Sürpriz olmayacaktır | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Paranın yönü ne olacak? A Haber muhabiri Pınar Özenç, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e sordu. Memiş, altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 22.04.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 14:19
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İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Sürpriz olmayacaktır | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın haftaya düşüşle başladı. Ons fiyatında jeopolitik risklerde azalma mı etkili oldu? Altın, döviz ve borsa nasıl seyredecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Sürpriz olmayacaktır | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

"NORMAL BİR GERİLEME"

Altın tarafında beklediğimiz o teknik olarak kar satışları ve düzeltmeler yapması lazımdı çok hızlı yükselmişti bu jeopolitik gerilimle birlikte ve dolayısıyla haftaya düşüşle başladı biraz daha kar satışları derinleşti. Bu normal bir gerileme normal bir düzeltme hareketi bir iki hafta daha devam edebilir beklentimiz o yönde.

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İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Sürpriz olmayacaktır | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons tarafında şu anda 2.358 dolar seviyesi var. 2.300 dolar seviyesinin altında kısa vade için bir sarkma sürpriz olmayacaktır.

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İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Sürpriz olmayacaktır | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın şu anda 2.583 lira serbest piyasalarda Kapalıçarşı piyasasında. 2.700 lira seviyesine kadar yükselmişti.

Ons altından negatif yönde etkilenen gram altın da 2.500 lira destek seviyesi bizim için yine sürpriz olmayacaktır.

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İslam Memiş gram altın için A Haber’de rakam verdi: Sürpriz olmayacaktır | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

"YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER BEKLİYORUZ"

Kısa vadeli bir geri çekilmedir. Bu bir iki haftayı iyi değerlendirmek lazım. Yine jeopolitik gerilimler devam ediyor. Belirsizlikler devam ediyor. Altının ons ve gram fiyatında yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyoruz.