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Haberler Galeri Motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Brent petrol fiyatlarında görülen yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında da artış yaşanmıştı. Brent petrolün varil fiyatı 108 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişmelerin ardından motorin ve benzine zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:32
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Motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Motorin ve benzine zam var mı? Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün bir haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından araç sahipleri tarafından akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN VE BENZİNE ZAM VAR MI?

NTV'de yer alan habere göre, 30 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise artış beklenmiyor.

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Motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 29 Nisan tarihli güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları:

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Motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

29 Nisan İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19,00 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.02 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.75 TL

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Motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

29 Nisan Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19,01 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.16 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.97 TL