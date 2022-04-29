Motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine zam var mı? Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Brent petrol fiyatlarında görülen yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında da artış yaşanmıştı. Brent petrolün varil fiyatı 108 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişmelerin ardından motorin ve benzine zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, motorin ve benzine zam var mı? 29 Nisan mazot, benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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