Hem emeklilik hem de tazminat imkanı! 10 yıl çalışana çifte fırsat

Son dakika haberine göre: Emekli olmak, emeklilik hakkı kazanmak birçok çalışanın hayali. Türkiye'de iş hayatında mevzuatlar işçileri koruyacak şekilde düzenlendi. Buna göre emekli maaşı alabilmek için çalışanların prim ve gün sayısını doldurması gerekiyor. Ancak bazı durumlarda sigortalı çalışanlar sadece 10 yıl çalışarak hem kıdem tazminatı hakkı hem de emeklilik hakkı kazanabiliyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL