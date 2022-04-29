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Hem emeklilik hem de tazminat imkanı! 10 yıl çalışana çifte fırsat

Son dakika haberine göre: Emekli olmak, emeklilik hakkı kazanmak birçok çalışanın hayali. Türkiye'de iş hayatında mevzuatlar işçileri koruyacak şekilde düzenlendi. Buna göre emekli maaşı alabilmek için çalışanların prim ve gün sayısını doldurması gerekiyor. Ancak bazı durumlarda sigortalı çalışanlar sadece 10 yıl çalışarak hem kıdem tazminatı hakkı hem de emeklilik hakkı kazanabiliyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:04
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Hem emeklilik hem de tazminat imkanı! 10 yıl çalışana çifte fırsat

Emeklilik için 3600 gün prim bile yetebiliyor. 10 yıl yani 3600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. İşte emeklilik hakkı için birçok çalışanın bilmediği o detaylar...

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Hem emeklilik hem de tazminat imkanı! 10 yıl çalışana çifte fırsat

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar 3600 gün yani 10 yıl çalışarak hem kıdem tazminat ı imkanı elde ediyor, hem de emekli olabiliyor.

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Hem emeklilik hem de tazminat imkanı! 10 yıl çalışana çifte fırsat

Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55. Bu yaş, ilk sigortalılık tarihi kadınlarda 08.09.1981'den, erkeklerde 08.09.1976'dan önce olanlarda geçerli.

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Hem emeklilik hem de tazminat imkanı! 10 yıl çalışana çifte fırsat

Ülkemizde emeklilik için 3600 gün prim bile yetebiliyor. 10 yıl yani 3600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor.

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Hem emeklilik hem de tazminat imkanı! 10 yıl çalışana çifte fırsat

Ancak bu iki avantajdan yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor.