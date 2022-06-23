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Haberler Galeri Motorin indirimi var mı? 24 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatları son durum

Motorin indirimi var mı? 24 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatları son durum

Motorin, benzin ve LPG'ye indirim var mı? Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim geldi. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Yarından itibaren herhangi bir indirim olup olmayacağını merak eden araç sahipleri, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, motorin indirimi var mı? 24 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları indirim olacak mı? İşte akaryakıt fiyatları son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022 15:15
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Motorin indirimi var mı? 24 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatları son durum

Benzin ve motorine indirimi var mı? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı Brent petrol fiyatında sert yükseliş yaşanmıştı. Son günlerde petrol fiyatında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü seyre neden oluyor. Bugün benzine 25 kuruş indirim yapılmasının ardından araç sahipleri, yarın da indirim olup olmayacağını merak etmeye başladı. Peki, motorin indirimi var mı? 24 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları indirim olacak mı? İşte akaryakıt fiyatları son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Motorin indirimi var mı? 24 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatları son durum

MOTORİN, BENZİN, LPG'YE İNDİRİMİ VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 24 Haziran'da benzin, motorin ve LPG'de indirim ya da zam beklenmiyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Motorin indirimi var mı? 24 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatları son durum

23 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 27.26 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 29.99 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

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Motorin indirimi var mı? 24 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatları son durum

23 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 27.37 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 30.08 TL

Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

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Motorin indirimi var mı? 24 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatları son durum

23 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 27.37 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 30.06 TL

İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL