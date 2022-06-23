Motorin indirimi var mı? 24 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları indirim olacak mı? Akaryakıt fiyatları son durum

Motorin, benzin ve LPG'ye indirim var mı? Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim geldi. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Yarından itibaren herhangi bir indirim olup olmayacağını merak eden araç sahipleri, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, motorin indirimi var mı? 24 Haziran mazot, benzin, LPG fiyatları indirim olacak mı? İşte akaryakıt fiyatları son durum...