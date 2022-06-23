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Haberler Galeri Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

Memurlar 2022 yılının 2. dönem zamlarını almaya hazırlanıyor. Temmuz ayında zamlanacak maaşlar ile öğretmen, polis ve hemşire gibi tüm memurların aldığı son maaş tutarı belirlenecek. Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, memur maaşı enflasyon farkı araştırılmaya başlandı. Kesin zam oranı için son bir veri kalırken, açıklanan rakamlar ile zam oranları netleşmeye başladı. Peki, memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022 12:51
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Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

Memur maaşları yılın ikinci yarısında zamlanacak. Enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yapılacak zam oranına kilitlendi. Ocak-Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber yeni maaşlar da şekillenmeye başladı. Peki, memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi (Ocak-Mayıs enflasyonu) yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı. Kesin zam oranı için son bir veri (Haziran enflasyonu) kaldı.

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Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜZDE 40.75

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmi gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7 ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 zam yapılacak.

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Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur: Şu an 6.429 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 35.14 zam uygulanması halinde 8.688 lira olacak. Zam oranının yüzde 40.25 olması durumunda ise 9.016 liraya yükselecek.

Memur emeklisi: En düşük memur emeklisi maaşı şu an 4.289 lira olarak uygulanıyor. Temmuz zammının yüzde 35.14 çıkması durumunda 5.797 lira, yüzde 40.25 olması halinde ise 6.016 lira olacak.

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Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Genel Müdür (1/4): Mevcut: 21.330 TL %35.14: 28.825 TL %40.25: 29.915 TL

Şube Müdürü (Üni. mezunu, 1/4): Mevcut: 11.188 TL %35.14: 15.119 TL %40.25: 15.691 TL

Memur (Üni. mezunu, 9/1): Mevcut: 6.854 TL %35.14: 9.262 TL %40.25: 9.612 TL