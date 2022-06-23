Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak maaşını öğren

Memurlar 2022 yılının 2. dönem zamlarını almaya hazırlanıyor. Temmuz ayında zamlanacak maaşlar ile öğretmen, polis ve hemşire gibi tüm memurların aldığı son maaş tutarı belirlenecek. Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, memur maaşı enflasyon farkı araştırılmaya başlandı. Kesin zam oranı için son bir veri kalırken, açıklanan rakamlar ile zam oranları netleşmeye başladı. Peki, memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...