07 Temmuz 2022, Perşembe
e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama...
e-Bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zammının belli olmasının ardından, Türkiye'de devlet kurumlarında çalışan memurlar zamlı maaşları beklemeye başladılar. Kurban Bayramı öncesi maaşların erken verileceğinin açıklanmasının ardından gözler e-Bordro'ya çevrildi. Peki, e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.07.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 13:23
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