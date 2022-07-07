e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama...

"Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla. Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik. Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. Memur maaşına 300 ile 500 TL aralığında seyyanen zam yansıyacak. Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi. En düşük memur maaşı 7 bin 500 TL olacak. Türkiye Devleti çalışanlarını, emeklilerini korumak bilinciyle hareket etmektedir."