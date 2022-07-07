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Haberler Galeri e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama...

e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama...

e-Bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zammının belli olmasının ardından, Türkiye'de devlet kurumlarında çalışan memurlar zamlı maaşları beklemeye başladılar. Kurban Bayramı öncesi maaşların erken verileceğinin açıklanmasının ardından gözler e-Bordro'ya çevrildi. Peki, e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 13:23
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e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama...

e-Bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zammı ile memur maaşlarında yüzde 41,69 artış yapıldı. Kamu görevlilerine yapılan enflasyon zammının ardından yeni maaşların 8 Temmuz'da hesaplara yatırılacağı açıklandı. Şimdi ise en çok merak edilenler arasında e-Bordro yer aldı. Peki, e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama...

E-BORDRO YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANIR?

Memur maaşları her ayın 15'inde yatırılıyor. Kurban Bayramı nedeniyle 2022 Temmuz zamlı maaşları 8 Temmuz'da verilecek. e-Devlet üzerinden erişime açılan memur maaşı bordroları ise maaş gününen bir gün önce yayınlanıyor. Gün içerisinde Temmuz maaşı e-Bordro'nun yayınlanması bekleniyor.

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e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Son verilere göre, en düşük memur ve emekli memur maaşları belirlendi. Buna göre,

En düşük emekli memur maaşı: 6.083 TL

En düşük memur maaşı: 9.119 TL oldu

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e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama...

MEMURA SEYYANEN ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından ortaya çıkan memur maaşlarındaki artışa dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, memur zammına ilişkin şunları söyledi:

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e-bordro yayınlandı mı? 2022 Temmuz zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama...

"Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla. Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik. Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. Memur maaşına 300 ile 500 TL aralığında seyyanen zam yansıyacak. Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi. En düşük memur maaşı 7 bin 500 TL olacak. Türkiye Devleti çalışanlarını, emeklilerini korumak bilinciyle hareket etmektedir."