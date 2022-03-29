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Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor
Emekli birçok vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan olanak ve imkanları merak ediyor. Süreci yakından takip edenler dahi haklarını tam olarak bilmiyor. Bu bağlamda, emeklilik hakkı elde ettiği durumda emekli olma ihtimalini bilmeyen vatandaşlar bulunuyor. 3 bin 600 gün prim de emekli ediyor. 9 Eylül 1999 evveli sigortası başlayanlar 15 sene sigortalılık ve 3 bin 600 günü tamamladığında kısmi emekli olabiliyor. Sigorta prim ödemesi yapanlar erken emeklilik için detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, erken emeklilik için neler yapılmalı? Erken emeklilik şartları nelerdir?