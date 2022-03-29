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Haberler Galeri Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor

Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor

Emekli birçok vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan olanak ve imkanları merak ediyor. Süreci yakından takip edenler dahi haklarını tam olarak bilmiyor. Bu bağlamda, emeklilik hakkı elde ettiği durumda emekli olma ihtimalini bilmeyen vatandaşlar bulunuyor. 3 bin 600 gün prim de emekli ediyor. 9 Eylül 1999 evveli sigortası başlayanlar 15 sene sigortalılık ve 3 bin 600 günü tamamladığında kısmi emekli olabiliyor. Sigorta prim ödemesi yapanlar erken emeklilik için detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, erken emeklilik için neler yapılmalı? Erken emeklilik şartları nelerdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2022 21:05 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 21:05
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Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor

Sigorta prim ödemesi yapan milyonlarca çalışan erken emeklilik için şartları merak ediyor. SGK belirli şartları yerine getirenlere erken emeklilik için fırsat sunuyor. SGK'nın 10 senede emeklilik formülünü inceleyen vatandaşlar kendilerinin uygulayabileceği yöntemleri öğrenmek istiyorlar. SGK tarafından emekli olmak isteyenler bağlamında sağladığı değişik emeklilik yöntemleri bulunuyor. Normal emeklilik şartlarını yerine getirenler standart emeklilik hakkı elde ediliyor. SGK'nın emekli olmak isteyenler amacıyla sağladığı ikinci formül ise yaş haddinden emekliik. 10 yılda, 3600 günle emeklilik hakkı bu kategori içerisinde yer alıyor. Sağlanan diğer hak ise malulen emeklilik imkanıdır. Peki, erken emeklilik şartları nelerdir?

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Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor

120 AY ÇALIŞANA EMEKLİLİK FIRSATI!

Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği ''Nasıl emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? 3600 günle emeklilik nedir? 10 yıl çalışana emekli olma fırsatı nedir?'' sorularını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı.

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Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor

Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri... Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

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Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor

Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor.

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Erken emeklilik için son dakika: Formül açıklandı, 3600 ve 7200 gün kuralına dikkat! 120 ay çalışan anında emekli oluyor

Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor. Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emeklilikte maaş düşük oluyor.