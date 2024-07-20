Emekliye 1, 2, 3 aylık para yatacak! 4A 4B 4C'liye 10.349 TL'lik maaş farkı hesaplandı! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Zamlı maaşlarını almaya başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, taban aylık farkının ödenmesi için büyük bir heyecanla gün sayıyor. Bu kapsamda 3.7 milyon emekli, beklenen maaş farklarını almayı umut ederken, bir yandan da 2 milyon memur emeklisine yönelik fark ödemesi süreci devam ediyor. Memur emeklileri, yüzde 19.31 oranında yapılan zam sonrasında, bazıları bir aylık, bazıları ise üç aylık olmak üzere fark ödemelerini alacaklar. Emeklilerin merakla beklediği bu fark ödemelerinin detayları ve ödeme zamanlamaları hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, emekli maaşlarındaki artışın ekonomik hayata yansımalarını da gözler önüne seriyor.