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Haberler Galeri Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?

Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?

"Memur zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. TÜİK, 2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranlarını açıklamasının ardından, memur ve memur emeklilerinin zam miktarları netleşti. Yüzde 49.25 zam oranıyla birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 861 liraya yükseldi. Peki, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? İşte memur zam farkı son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 15.01.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:53
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Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?

Memur maaş farkı ödemeleri, her ayın 15'inde gerçekleştirildiği için, 15 Ocak Pazartesi gününe dair son gelişmeler ve ödemelerin durumu merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,57 olarak açıklanırken memur maaş zammı ise yüzde 49,25 olarak açıklanmıştı. Peki maaş farkları ne zaman verilecek? İşte konuya dair detaylar...

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Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

2024 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak memur ve memur emeklileri için maaş zammı yüzde 49.25 olarak açıklandı.

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Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve maaş farkları da 15 Ocak 2024 tarihinde hesaplarda olacak.

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Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?

MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

Memur maaş zammı yüzde 49,25 olarak açıklandı. Memur maaş farkı ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi.

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Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?

En düşük memur maaşı, aile yardımı ödeneği dahil, 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya yükseldi.