Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?

Memur maaş farkı ödemeleri, her ayın 15'inde gerçekleştirildiği için, 15 Ocak Pazartesi gününe dair son gelişmeler ve ödemelerin durumu merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,57 olarak açıklanırken memur maaş zammı ise yüzde 49,25 olarak açıklanmıştı. Peki maaş farkları ne zaman verilecek? İşte konuya dair detaylar...