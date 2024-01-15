15 Ocak 2024, Pazartesi
Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2024? 14 -15 günlük memur maaş farkı ne kadar?
"Memur zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. TÜİK, 2024 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranlarını açıklamasının ardından, memur ve memur emeklilerinin zam miktarları netleşti. Yüzde 49.25 zam oranıyla birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 861 liraya yükseldi. Peki, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? İşte memur zam farkı son dakika açıklamaları...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:53
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