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Haberler Galeri Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...

Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...

İş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR tarafından Temmuz ayı için yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. Bu kapsamda açık iş ilanları kurumun resmi internet sitesi üzerinden kontrol ediliyor. on olarak yayınlanan ilanlara göre toplamda 104 bin 804 personel alımı yapılacağı belirtildi. KPSS şartı aranmayan ilanlar oldukça ilgi görüyor. Kurum üzerinden kayıtlarını oluşturan vatandaşlar iş başvurularını da kolayca gerçekleştirebiliyor. Kamu ve özel sektörede aranan iş imkanlarını haberimizde derledik. İşte, Temmuz ayı personel alım ilanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 19:30
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Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte iş arayışında olanlar İŞKUR tarafından yayınlanan güncel iş ilanlarını sorgulamaya başladı. Kamu ve özel sektör için yayınlanan ilanlara başvurular için kayıt oluşturmak gerekiyor. İŞKUR, 104.830 açık iş ilanı için açıklamada bulundu. İlanların detayları açıklama ile belli oldu. KPSS koşulu aranmayan iş ilanları araştırılanlar arasında en yukarıda bulunuyor. İşte, İŞKUR Temmuz ayı açık iş ilanları...

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Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...

İŞKUR 104 BİN 830 PERSONEL ALIMI!

İŞKUR üzerinden çeşitli illerde yeni ilanlar yayımlandı. Bu ilanlar kapsamında çeşitli personel alımları yapılmaya devam ediliyor. İŞKUR'un kurumsal internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar ile KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapılıyor ve söz konusu personel alımı için toplam sayı 104 bin 830 olarak paylaşıldı.

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Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI!

Meslek Açık İş Sayısı

Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 1

Acil Servis Hemşiresi 1

Acil Tıp Teknisyeni 30

Açık Hava Depo Görevlisi 3

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 37

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 5

Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü 5

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Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 4

Ağaç İşleri Teknikeri 1

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 1

Ağaç Palet İmalatçısı 29

Ağdacı 1

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 8

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 3

Ahşap Ambalaj İşçisi 10

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 43

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 9

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Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...

Ahşap Doğrama İmalatçısı 6

Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 2

Ahşap Ev İmalat İşçisi 5

Ahşap Ev İmalatçısı 5

Ahşap İskelet Montaj Elemanı 11

Ahşap İskeletçi 23

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 23

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 15

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 1