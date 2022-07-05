Minimum 5.500 TL maaş imkanı! İŞKUR üzerinden 104.830 personel alımı yapılacak! KPSS şartı aranmadan, sınavsız 18-55 yaş arası...

İş arayışında olan vatandaşlar İŞKUR tarafından Temmuz ayı için yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. Bu kapsamda açık iş ilanları kurumun resmi internet sitesi üzerinden kontrol ediliyor. on olarak yayınlanan ilanlara göre toplamda 104 bin 804 personel alımı yapılacağı belirtildi. KPSS şartı aranmayan ilanlar oldukça ilgi görüyor. Kurum üzerinden kayıtlarını oluşturan vatandaşlar iş başvurularını da kolayca gerçekleştirebiliyor. Kamu ve özel sektörede aranan iş imkanlarını haberimizde derledik. İşte, Temmuz ayı personel alım ilanları...